Такое нельзя показывать: убитого после обвинений в педофилии мужчину похоронят в закрытом гробу

Дмитрию было 48 лет

Сегодня в Верхней Пышме пройдет церемония прощания с 48-летним Дмитрием Чикваркиным, которого убили 24 августа. Мужчину приняли за педофила после того, как его оговорили две девочки.

За сутки до трагедии Дмитрий помог своей знакомой, которая попросила забрать у бывшей невестки двух девочек 3 и 10 лет. На следующий день дети заявили, что дядя Дима «трогал ниже пояса». В расправе участвовали пять человек, из них трое – уже под стражей. А вот остальные участники жестокого убийства по-прежнему в бегах.

Как рассказали «КП» друзья семьи Дмитрия, мужчину похоронят в закрытом гробу.

- Его сильно изувечили, такое нельзя показывать жене и детям, - пояснили близкие Дмитрия.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору». Всем обвиняемым грозит пожизненный срок.

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