Убийцам мужчины, уличенного в педофилии, грозит пожизненный срок

Фото: СОЦСЕТИ

В Верхней Пышме произошло жестокое убийство. Мать двоих девочек вместе с подельниками расправилась с родственником бывшего мужа. Дело в том, что дочки Анастасии (имя изменено – прим.ред.) в шутку сказали ей, что дядя трогал их «в интимных местах». После этого женщина вместе с друзьями убила мужчину.

Согласно информации от районного суда Верхней Пышмы, всем троим предъявлено обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору».

- При наличии отягчающих обстоятельств, подобные преступления наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. На усмотрение суда, - рассказал «КП» адвокат Андрей Володин.

На время предварительного следствия Анастасия и ее подельники будут под стражей.