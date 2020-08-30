«Им нужны хорошие адвокаты»: семьи убийц мужчины, которого приняли за педофила, объявили сбор денег

Дмитрия Чикваркина похоронили в Верхней Пышме рядом с матерью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи убийц 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина, которого ошибочно приняли за педофила, объявили сбор средств. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили знакомые семьи скончавшегося.

- Этим нелюдям хотят нанять хороших адвокатов. По всей видимости, их главной задачей будет не допустить пожизненного приговора. Даже сложно себе представить, кто захочет помогать им. О случившемся знает уже вся Пышма, да и, наверное, половина Екатеринбурга, - рассказала на правах анонимности знакомая Дмитрия Чикваркина.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

На данный момент известно, что мужчину жестоко убили в одном из частных домов СНТ «Жасмин» днем 24 августа. Сутками ранее Дмитрий согласился помочь своей знакомой, которая попросила привезти к ней домой двух девочек. Детей нужно было забрать у бывшей невестки.

На следующий день дети рассказали мамам, что «дядя Дима их трогал». Не разобравшись в ситуации, женщины вместе с тремя мужчинами напали на Дмитрия и забили до смерти металлической трубой на глазах хозяйки дома.

Валерия и Сергей уже задержаны, как и их подельник Михаил. Суд назанчил им арест до 22 октября. Фото: СОЦСЕТИ

Троих удалось задержать по «горячим следам». Сейчас под стражей находится 23-летняя Валерия Дунаева, ее сожитель Сергей Чабин и еще один подельник Михаил Иванов. Еще двое фигурантов бросились в бега и до сих пор не найдены. По информации «КП», одним из них является мать старшей из девочек, близкая подруга Екатерины, 29-летняя Алина Михайлова.

29-летняя Алина бросилась в бега и до сих пор не поймана. Фото: СОЦСЕТИ

- Нам сказали, что больше всего травм Дмитрию нанесли именно Лера и Алина, - добавляет знакомая семьи убитого. – А мужики были в качестве «группы поддержки».

Напомним, что хозяйку дачи, где произошло убийство, скрывают до поимки оставшихся преступников. Женщина является главным свидетелем по делу, ей предстоит опознать убийц после их задержания.

Почти полсотни человек пришли проводить Дмитрия в последний путь Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДАВЛЕНИЕ НА СЕМЬЮ

У Дмитрия Чикваркина осталась жена, две дочери и маленький внук. По словам старшей дочери Каролины, им стали поступать угрозы с фейковых аккаунтов в соцсетях. Кроме этого, девушка утверждает, что родственники Сергея Чабина требовали не давать показаний против мужчины.

- Моей матери пишут гадости с левых страничек. Но мы на это не ведемся, понимаем, что это провокации, - рассказала «КП» Каролина Чикваркина.

Семье Дмитрия стали поступать угрозы. Фото: предоставлено родственниками убитого

По последней информации, один из убийц возвращался на место преступления до задержания. А посмотреть наш фоторепортаж с места убийства вы можете здесь.

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