«Боится выйти из дома»: задержана женщина, из-за дочки которой мужчину приняли за педофила и убили

Алине Михайловой 29 лет, у нее есть 10-летняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя почти две недели в Верхней Пышме задержали всех, кто причастен к жестокой расправе над 48-летним Дмитрием Чикваркиным. Как рассказали «КП»-Екатеринбург друзья убитого, в их числе и 29-летняя Алина Михайлова.

Все произошло 23 августа, когда Дмитрию позвонила Наталья Фролова. Знакомая попросила привезти к ней домой детей, забрав их у бывшей жены племянника. На следующий день девочки 3 и 10 лет заявили матерям, что «дядя Дима их трогал». Дмитрия попросили вернуться на дачу Фроловой в СНТ «Жасмин», где его в итоге и убили.

У Дмитрия осталась жена и две дочери Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Алину задержали два дня назад, - рассказывают знакомые Дмитрия Чикваркина. – Сейчас она в своей квартире, которая неподалеку от места убийства. Весь город знает, что она натворила. Старается лишний раз не высовываться. Боится выйти. Мы уверены, что именно ее 10-летняя дочка подговорила вторую девочку рассказывать небылицы о Диме. Она пока под подпиской.

В отличие от трех других подельников Валерии Дунаевой, Сергея Чабина и Михаила Иванова, Михайловой предъявили обвинение по статье 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, Алина угрожала расправой Наталье Фроловой, которая пыталась защитить Дмитрия. Девушке грозит до двух лет лишения свободы, в то время как остальным – пожизненный срок.

Несколько часов назад Алина Михайлова закрыла свой профиль во «ВКонтакте», а в суде Верхней Пышмы заявили, что материалов по избранию ей меры пресечения не поступало.

Дом Натальи Фроловой, в котором убивали Дмитрия Чикваркина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что накануне Свердловский областной суд отказал в более мягкой мере пресечения 33-летнему эвакуаторщику Сергею Чабину.

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