«Прости меня, что твой отец мертв»: убийца мужчины, которого приняли за педофила, извинился перед его дочерью

Убийцам грозит пожизненный срок. Фото: СОЦСЕТИ

История о жестком убийстве 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина продолжает обрастать новыми деталями. Уралец был жестоко убит после того, как помог своей знакомой (Наталье Фроловой) привезти двух девочек 3 и 10 лет, которых нужно было забрать у бывшей жены племянника женщины. На следующий день дети заявили родителям, что Дмитрий «трогал их в интимных местах». Не разобравшись в ситуации, компания устроила самосуд.

УКРАЛИ ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ, НО НЕ МОГУТ ПРОДАТЬ

Как выяснилось, сразу четыре человека проходят в качестве свидетелей. В их числе хозяйка дачи в СНТ «Жасмин» Наталья Фролова, друг одного из задержанных Сергея Чабина, а также сестры Анастасия и Валерия Петровы (фамилия изменена, т.к одна из девушек несовершеннолетняя – прим.ред.).

По словам подруги сестер, они готовы давать показания в суде.

- Лере еще 17 лет, а Настя беременна, ждет второго ребенка. Они не принимали участия в убийстве, - пояснила подруга девушек.

Валерия и Анастасия проходят по делу в качестве свидетелей. Фото: СОЦСЕТИ

Что касается обвиняемых, то помимо 33-летнего эвакуаторщика Чабина пожизненный срок грозит его 23-летней сожительнице Валерии Дунаевой, а также ранее судимому подельнику Михаилу Иванову. Также следователям удалось задержать 29-летнюю Алису Михайлову, которая в момент расправы удерживала и Наталью Фролову. Но в отличие от других, до суда она будет под подпиской, и обвиняют ее лишь в угрозе убийством.

- Сестры утверждают, что не били Диму, - рассказывает «КП» жена убитого Яна Чикваркина. – Но они украли с места преступления его телефон и золотой перстень. Его я подарила мужу 15 лет назад, он его носил не снимая. Город у нас маленький, поэтому знаем, что они пытались его продать во всех ломбардах Пышмы. Что касается Алины, то она, вероятно, получит небольшой срок. Хотя сразу после случившегося рассказывала подругам, как именно убивала моего мужа.

Имя четвертого свидетеля пока родным Дмитрия не сообщили. Они лишь знают, что это близкий друг Сергея Чабина.

- Этот мужчина, пожалуй, не имеет прямого отношения к убийству. В тот день он привез их туда, - пояснила Яна Чикваркина.

Дмитрия похоронили в Верхней Пышме рядом с матерью Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКРЫВАТЬСЯ НЕТ СМЫСЛА

На протяжении почти двух недель семье Дмитрия поступают угрозы с анонимных страниц во «ВКонтакте». В том, что этим занимаются друзья и близкие обвиняемых, у семьи Чикваркиных сомнений нет. После того, как информация об этом дошла до следователей СКР, родным Дмитрия предложили помощь. Но они отказались.

- Не видим смысла скрываться на тайной квартире, - говорит Яна Чикваркина. – Мы стараемся продолжать работать, воспитывать младшую дочку. Лишь недавно мы сказали ей, что папа на небесах.

Старшая дочь Дмитрия Каролина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чабин, Дунаева и Иванов на время следствия будут находиться за решеткой. Однако лишь Сергей предпринял безуспешную попытку по смягчению меры пресечения. На заседании по его апелляции он попросил прощения, когда увидел по конференц-связи, что в зале суда присутствует старшая дочь Дмитрия Каролина.

- Прости меня, Каролина. Прости меня за то, что я не сумел предотвратить эту бойню. Прости меня, что твой отец мертв, - сказал обвиняемый Чабин.

Сергей Чабин извинился перед семьей убитого. Фото: СОЦСЕТИ

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