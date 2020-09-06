«Психика не выдержала»: врач скорой, спасавшая принятого за педофила мужчину, хочет уволиться

Убийцам грозит пожизненный срок Фото: Олег ГАЛИМОВ

Следователи СКР продолжают устанавливать все обстоятельства зверского убийства 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина. Мужчина стал жертвой банды, которая ошибочно приняла его за педофила. Всему виной «шутка» двух девочек 3 и 10 лет, которые заявили родителям, что «дядя Дима их трогал».

ОДЕЖДА УБИЙЦЫ БЫЛА В КРОВИ

По версии следствия в непосредственной расправе принимали участие три человека: 33-летний водитель эвакуатора Сергей Чабин, его 23-летняя сожительница Валерия Дунаева и ранее судимый подельник Михаил Иванов. Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного срока. До суда они будут под стражей.

Также обвинение в угрозе убийством предъявлено подруге Дунаевой – 29-летней Алине Михайловой (мать 10-летней девочки – прим.ред.). Но она, в отличие от других участников, на время следствия будет под подпиской о невыезде.

Валерия Дунаева и Сергей Чабин. Фото: СОЦСЕТИ

- За сутки до похорон следователи сказали нам, что задержанные принимали непосредственное участие в убийстве Димы, - рассказывает «КП»-Екатеринбург знакомая семьи Чикваркиных. – Многие почему-то верят, что Чабин не причастен ко всему этому. Просто его знают почти все автомобилисты города, вот и начали сбор средств ему на адвокатов. Но мы знаем, что когда его задерживали, у него вся одежда была в крови.

Сергей Чабин стал единственным, кто подал апелляцию, чтобы добиться смягчения меры пресечения. Но Свердловский областной суд отказал ему. На заседании присутствовала старшая дочь Дмитрия Чикваркина Каролина.

Когда Чабин увидел девушку по конференц-связи из СИЗО, то сразу же стал извиняться.

- Прости меня, Каролина. Прости меня за то, что я не сумел предотвратить эту бойню. Прости меня, что твой отец мертв, - сказал Сергей Чабин.

Алина Михайлова угрожала хозяйке дома Наталье Фроловой расправой, потому что женщина пыталась защитить Дмитрия. Фото: СОЦСЕТИ

ТАКОГО МЕСИВА НЕ ВИДЕЛА ДАЖЕ ПОСЛЕ ДТП

О жестоком способе убийства было известно с самого начала: мерзавцы избивали Дмитрия металлической трубой, а потом изнасиловали. В ужасе от увиденного были и фельдшеры скорой помощи, которые доставляли мужчину в реанимацию.

- На похоронах к жене Димы подошла женщина. Она была в бригаде, которая первой оказывала помощь. Сказала, что на нем живого места не было, не могли даже на носилки погрузить. Это уже был не человек, а мешок с костями. Такого месива даже после ДТП не видела за 15 лет работы! Ну и все, психика у человека не выдержала. Говорит, после увиденного в тот день хочет увольняться, - добавила знакомая убитого.

У Дмитрия осталась жена и две дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

За жизнь Дмитрия Чикваркина боролись лучшие реаниматологи Верхней Пышмы. Врачам пришлось проводить две операции одной за другой. Но сердце мужчины не выдержало.

Дом, в котором убили Дмитрия. Его хозяйка не планирует возвращаться туда жить Фото: Алексей БУЛАТОВ

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