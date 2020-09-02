Убийца мужчины, которого приняли за педофила, пытается выйти на свободу

Дмитрию Чикваркину было 48 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Один из предполагаемых убийц 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина, которого ошибочно приняли за педофила, попытается выйти на свободу. Речь идет о 33-летнем водителе эвакуатора Сергее Чабине. По версии следствия, он и еще четверо подельников жестоко избили и изнасиловали трубой мужчину после «шутки» двух девочек.

По «горячим следам» также удалось задержать сожительницу Чабина Валерию Дунаеву, а также его знакомого Михаила Иванова. Но только Сергей решил обжаловать решение суда об аресте на время предварительного следствия. Известно, что после убийства Сергей Чабин возвращался на место преступления.

- Сергей Чабин подал апелляцию. Сегодня документы передадут в Свердловский областной суд, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда Верхней Пышмы.

Дунаева была сожительницей Чабина. Известно, что мужчина бросил жену ради 23-летней девушки. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что Дмитрия Чикваркина оговорили две девочки. Вечером 23 августа ему позвонила Наталья Фролова, знакомая попросила привезти детей к ней домой, забрав их у бывшей жены племянника. На следующий день девочки заявили матерям, что «дядя Дима их трогал». Дмитрия попросили вернуться к дому Фроловой в СНТ «Жасмин», где его в итоге и убили.

За жизнь мужчины боролись врачи реанимации, но сердце не выдержало операций на черепе и прямой кишке. Дмитрия похоронили на городском кладбище рядом с матерью. У убитого осталась жена и две дочери.

Младшей дочери Дмитрия так и не сказали, что папа умер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции пока воздерживаются от комментариев. Родственники Чикваркина связывают это с тем, что двое по-прежнему остаются на свободе.

Дом в СНТ "Жасмин", где был убит Дмитрий. На крыльце до сих пор видны следы крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

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