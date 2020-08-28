Убитый на Урале мужчина, которого приняли за педофила, работал в милиции

Дмитрию было 48 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Убитый в Верхней Пышме Дмитрий Чикваркин, которого ошибочно приняли за педофила, раньше служил в милиции. Об этом рассказала знакомая семьи мужчины на похоронах.

- Это было очень давно, еще в 90-е, - рассказала женщина. – Но тогда силовикам крайне мало платили и он уволился. Потом занимался грузоперевозками на «Газели».

Дмитрия похоронили рядом с матерью, которая умерла в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент задержаны трое из пяти убийц Дмитрия. Предполагаемым преступникам грозит пожизненное лишение свободы. По информации «КП», мужчину оговорили девочки 3 и 10 лет. Дмитрия привязали к батарее и избили металлической трубой.

Кроме этого стало известно, что к убийству причастна подруга Валерии по имени Алина. Также корреспондентам «КП» удалось побывать на месте убийства в СНТ «Жасмин».

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