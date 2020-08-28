«Он был любящим мужем и отцом»: под Екатеринбургом простились с мужчиной, которого ошибочно приняли за педофила

Дмитрия избивала банда из пяти человек. Фото: СОЦСЕТИ

В Верхней Пышме прошла церемония прощания с 48-летним Дмитрием Чикваркиным, которого убили 24 августа. Мужчину приняли за педофила после того, как его оговорили две девочки. Пятеро человек несколько часов изощренно пытали Дмитрия, вплоть до насилия… Не выдержав жестокой пытки, мужчина умер.

У Дмитрия осталась жена, две дочки и маленький внук. Фото: СОЦСЕТИ

ЗА ЖИЗНЬ ДМИТРИЯ БОРОЛИСЬ ВРАЧИ

За сутки до трагедии водителю «Газели» Дмитрию позвонила старая знакомая, с которой они вместе работали.

- Дим, ты на машине? Мне нужно, чтобы ты дочку моего племянника с подружкой отвез ко мне на дачу, - попросила женщина. - К ее матери гости пришли, детям там не место.

У Дмитрия у самого две дочери, поэтому он согласился заехать к 23-летней Валерии. Забрал девочек 3 и 10 лет, отвез к знакомой на дачу. Только вот на следующее утро, когда Лера забирала детей, старшая девочка вдруг заявила: «дядя Дима трогал их ниже пояса».

Валерия была в ярости. И тут же вызвонила своего сожителя. А тот своих друзей. Компания решила проучить «педофила» и вызвала Дмитрия «на разговор». Он подъехал. Но вместо разговора изверги избили мужчину, а после изнасиловали.

Храм во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, где прошло отпевание Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За жизнь Димы боролись лучшие врачи города, - рассказывают «КП»-Екатеринбург друзья семьи убитого. – Ему сделали трепанацию черепа, затем пришлось экстренно оперировать поврежденный пищевод. Но спасти его не удалось. Скорее всего, сердце не выдержало таких нагрузок. Жена и старшая дочь до сих пор в шоке от того, что он связался с этой неблагополучной семьей. Он лишь хотел помочь, а его – убили. Он бы никогда не навредил детям!

Позже экспертиза докажет, что против детей не совершались преступления.

Сергей ушел от жены к Валерии, которая год назад развелась с мужем. Фото: СОЦСЕТИ

«НЕ РАЗОБРАЛИСЬ, ПОТОРОПИЛИСЬ»

В расправе участвовали пять человек. Троих извергов поймали, сейчас они находятся под стражей. Это: 23-летняя Валерия Дунаева, ее сожитель Сергей Чабин и их общий товарищ Михаил Иванов.

Двое участников жестокого убийства, в том числе мать старшей девочки Алина, по-прежнему в бегах. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору». Всем обвиняемым грозит пожизненный срок.

Проводить в последний путь Дмитрия пришли около сорока человек - все это друзья и родственники. Но хоронить мужчину пришлось в закрытом гробу. Это и не удивительно, учитывая какие травмы ему были нанесены.

- Его сильно изувечили, такое нельзя показывать жене и дочкам, - пояснили убитые горем близкие Дмитрия.

Проститься с Дмитрием пришли около сорока человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Знаете, что сказал Сергей, когда вернулся на место преступления? Ему сказали «Вы что наделали?!». А он в ответ - «Не разобрались, поторопились», - плачут родные.

Тяжелее всего утрата далась 74-летнему отцу мужчины, который стал заикаться после смерти сына.

- Голову пришлось закрыть платком. Батюшка не разрешил показывать ее во время панихиды. Там живого места нет. Били трубой. Больше всех убивала Лера, Миша и Алина. А остальные добивали за компанию, - говорят родные семьи.

Все знакомые отзываются о Дмитрии как о порядочном и честном человеке. Фото: СОЦСЕТИ

Новость дополняется...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он не мог обидеть детей»: убитым, которого приняли за педофила, оказался отец двух девочек (подробнее)

«Думали, что он педофил»: в Верхней Пышме жестоко убили мужчину, которого обвинили в приставании к детям (подробнее)

Избивали толпой на глазах женщины: подробности убийства мужчины, которого приняли за педофила (подробнее)

Убийцам мужчины, уличенного в педофилии, грозит пожизненный срок (подробнее)

Такое нельзя показывать: убитого по обвинению в педофилии мужчину похоронят в закрытом гробу (подробнее)