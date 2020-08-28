Появились фотографии с места жестокой расправы над мужчиной, которого ошибочно приняли за педофила

В этом доме был убит 48-летний Дмитрий Чикваркин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме сегодня простились с отцом двоих детей 48-летним Дмитрием Чикваркиным. Его изуродованное тело нашли 24 августа. Так убийцы пытались наказать Дмитрия «за педофилию». Но позже выяснилось, что две девочки 3 и 10 лет просто оговорили мужчину ради забавы. Девочки пожаловались маме, а та натравила на Дмитрия своих дружков.

На крыльце засохшие следы крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изверги долгое время избивали жертву металлической трубой, а после изнасиловали. Дмитрий издевательств не выдержал и его сердце остановилось. Его тело нашли на даче, куда он привез девочек. Об этом его попросила родственница детей.

Родные Дмитрия показали «Комсомолке» место, где произошло преступление.

В доме беспорядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на даче бегают одни коты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У беседки лежит мусор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родственники убитого сообщили «КП», что главу семьи похоронят в закрытом гробу. Кроме этого стало известно, что к убийству причастна подруга Валерии по имени Алина.

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