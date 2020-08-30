Убийца мужчины, которого приняли за педофила, вернулся на место преступления

Двое убийц по-прежнему в бегах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из предполагаемых убийц 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина возвращался место преступления спустя несколько часов после жестокой расправы. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказала знакомая семьи мужчины.

- Это был Сергей Чибакин. Он вернулся к дому, когда Диму увезла скорая. На вопрос соседей о том, что он с дружками натворил ответил просто «Мы не разобрались в ситуации», - рассказывают друзья Чикваркина.

Чибакин, а также двое его подельников уже арестованы. Еще двое – в бегах. Всем обвиняемым грозит пожизненный срок. Кроме этого стало известно, что к убийству причастна подруга Валерии по имени Алина. Также корреспондентам «КП» удалось побывать на месте убийства в СНТ «Жасмин».

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