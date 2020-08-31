Убийцы мужчины, которого приняли за педофила, дали признательные показания

У Дмитрия осталась жена и две дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Задержанные в Верхней Пышме по обвинению в убийстве 48-летнего Дмитрия Чикваркина дали признательные показания. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. После избиения Дмитрий впал в кому второй степени: у него был проломлен череп, также был диагностирован разрыв стенки прямой кишки.

- В день убийства были задержаны Валерия Дунаева, Сергей Чабин и Михаил Иванов. Все они признались в содеянном. Заявили, что приняли Чикваркина за педофила, который надругался над двумя девочками. Позже экспертиза показала, что дети не подвергались насилию, - объяснил инсайдер «Комсомолки».

Примечательно, что Иванов уже был судим за разбой, угон автомобиля и нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас родственники обвиняемых собирают деньги на адвокатов.

На данный момент известно, что следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Родственники убитого сообщили «КП», что главу семьи похоронят в закрытом гробу. Кроме этого стало известно, что к убийству причастна подруга Валерии по имени Алина. Также корреспондентам «КП» удалось побывать на месте убийства в СНТ «Жасмин».

По последней информации, один из убийц возвращался на место преступления до задержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он не мог обидеть детей»: убитым, которого приняли за педофила, оказался отец двух девочек (подробнее)

«Думали, что он педофил»: в Верхней Пышме жестоко убили мужчину, которого обвинили в приставании к детям (подробнее)

Избивали толпой на глазах женщины: подробности убийства мужчины, которого приняли за педофила (подробнее)

Убийцам мужчины, уличенного в педофилии, грозит пожизненный срок (подробнее)

Такое нельзя показывать: убитого по обвинению в педофилии мужчину похоронят в закрытом гробу (подробнее)