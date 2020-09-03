Отпустят ли на свободу убийцу мужчины, которого приняли за педофила: объявлено решение суда

Сергей Чабин возвращался на место преступления. У него есть жена и несовершеннолетняя дочь. Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО эвакуаторщика из Верхней Пышмы Сергея Чабина, которого обвиняют в жестоком убийстве 48-летнего Дмитрия Чикваркина. Мужчину приняли за педофила после того, как его оговорили две девочки. Несмотря на то, что силовые структуры не комментируют резонансное преступление, детали расправы известны.

Вечером 23 августа Дмитрию позвонила Наталья Фролова. Знакомая попросила привезти к ней домой детей, забрав их у бывшей жены племянника. На следующий день девочки заявили матерям, что «дядя Дима их трогал». Дмитрия попросили вернуться на дачу Фроловой в СНТ «Жасмин», где его в итоге и убили.

В убийстве Дмитрия принимали участие пять человек, из которых двое - до сих пор на свободе. По «горячим следам» удалось задержать Чабина, его сожительницу 23- Валерию Дунаеву, а также подельника Михаила Иванова. Всех троих суд отправил под стражу на время предварительного следствия. И только Чабин из всех троих решил обжаловать свой арест.

- Свердловский областной суд оставил под стражей Сергея Чабина, одного из обвиняемых в убийстве мужчины в Верхней Пышме. Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана по 22 октября 2020 года включительно. Постановление суда было обжаловано защитниками Чабина, но безуспешно, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда.

У Дмитрия осталась жена, две дочери и внук. Фото: СОЦСЕТИ

- Она считает, что Сергей не принимал участия в убийстве, а лишь «стоял рядом». Но мы знаем, что он наносил удары, - пояснила дочь Дмитрия Чикваркина.Старшая дочь убитого Каролина Чикваркина рассказывала «Комсомолке», что сестра Сергея Чабина уже занимается сбором денег для своего брата.

Сейчас следователи СКР расследуют уголовное дело по статье «Убийство с особой жесткостью, группой лиц по предварительному сговору». Всем обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Дом, в котором убили Дмитрия Фото: Алексей БУЛАТОВ

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