«Это был мешок с костями»: Первый канал рассказал об убийстве отца двух дочек, которого приняли за педофила

Дмитрия избили и изнасиловали трубой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа Алексея Пиманова «Человек и закон» сняла сюжет про убийство 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина. Мужчину ошибочно приняли за педофила после «шутки» двух девочек, которых он забрал из квартиры пьяных родителей и отвез к тете. Последней оказалась знакомая Дмитрия Елена Фролова. Женщина знала, что ей не откажут в помощи.

На следующий день дети заявили, что «дядя Дима трогал их ниже пояса». После этого Дмитрия попросили вернуться к дому Фроловой в СНТ «Жасмин», где и произошла расправа. По версии следствия, в непосредственном убийстве участвовали трое: 32-летний Сергей Чабин, его любовница Валерия Дунаева, а также ранее судимый Михаил Иванов.

Законная жена Сергея Чабина не отвернулась от него, несмотря на измены и наняла мужу двух адвокатов. Фото: СОЦСЕТИ

Всю троицу задержали по «горячим следам» и отправили в СИЗО. Позже удалось задержать 29-летнюю Алину Михайлову. Ее обвинили в угрозе убийством (в отношении Натальи Фроловой – прим.ред.) и отпустили под подписку.

Съемочная бригада Первого канала пообщалась с родными Дмитрия. Супруга убитого Яна Чикваркина и старшая дочь пары Каролина неделю не решались рассказать о смерти отца младшей дочери (6 лет), которая до последнего надеялась вновь увидеть папу.

- Ему даже капельницу не могли поставить, когда разрезали рубашку. Это был уже не человек, а – мешок с костями, - рассказывает жена Дмитрия. – Врачи боролись за его жизнь как могли. Он и так прожил «слишком долго» после таких травм. В Следственном комитете девочки признались, что обманули родителей. Им провели экспертизы – ничего не было.

У Дмитрия осталась жена, две дочери и внук. Фото: СОЦСЕТИ

Каролина Чикваркина намеренна во что бы то ни стало добиться для убийц отца пожизненного срока. К слову, он им грозит, согласно уголовному кодексу.

- Я не верю в их раскаянье. Сделаю все возможное, чтобы все получили пожизненное, - говорит старшая дочь Дмитрия.

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