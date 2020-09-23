Банда, принявшая мужчину за педофила, показала, как убивала его

У Дмитрия Чикваркина осталась жена и две дочери. Фото: СОЦСЕТИ

В Верхней Пышме прошел следственный эксперимент с участием обвиняемых по делу об убийстве 48-летнего Дмитрия Чикваркина. В конце августа мужчину жестоко убили из-за «шутки» двух девочек. Дети заявили, что их «трогали ниже пояса».

В числе задержанных матери детей Валерия Дунаева и Алина Михайлова, а также 31-летний эвакуаторщик Сергей Чабин и его ранее судимый друг Михаил Иванов.

Михайловой предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством», до суда она будет под подпиской о невыезде. А всем остальным грозит пожизненный срок, их обвиняют в «Убийстве с особой жесткостью группой лиц по предварительному сговору». До 26 октября они будут в СИЗО.

Сергей Чабин был любовником Валерии Дунаевой. Но его законная жена не отвернулась от мужа и наняла ему двух адвокатов. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный эксперимент прошел на участке в СНТ «Жасмин», где произошла расправа.

- Чабин отказался сотрудничать со следствием, - рассказывают «КП» друзья семьи убитого Дмитрия Чикваркина. – Видимо, адвокаты посоветовали. А вот Дунаева и Иванов активно сотрудничают со следствием. Все показали, как били, как тело в дом затаскивали.

Дом, в котором убили Дмитрия Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам адвоката Андрея Володина, отказ от участия в следственном эксперименте нельзя расценивать, как попытку затянуть следствие.

- Это право каждого обвиняемого принимать или не принимать участие в следственном эксперименте. Отказ предусмотрен 51 статьей Конституции России. Как правило, их проводят с участием тех, кто дают признательные показания и подтверждают их. Показывают, какие действия производили. Их проводят для закрепления доказательной базы, - пояснил «Комсомолке» адвокат Андрей Володин.

За жизнь Дмитрия боролись врачи реанимации, но шансов выжить у мужчины не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что историю убийства Дмитрия Чикваркина рассказали на Первом канале в программе «Человек и закон».

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