Предполагаемым убийцам грозит пожизненный срок. Фото: личные страницы обвиняемых "ВКонтакте"

Сегодня, 21 октября, в суд Верхней Пышмы доставили обвиняемых в убийстве 48-летнего Дмитрия Чикваркина. Преступление стало самым громким преступлением за последнее время в городе-спутнике Екатеринбурга, ни в чем невиновного мужчину приняли за педофила, после чего пытали и убили. В числе задержанных 31-летний эвакуаторщик Сергей Чабин, его любовница Валерия Дунаева и ранее судимый друг Михаил Иванов.

23 августа Дмитрию позвонила знакомая Наталья Фролова. Она попросила привезти к ней на дачу в СНТ «Жасмин» двух девочек, одна из которой была дочерью племянника Фроловой от первой жены. Фролова попросила Чикваркина привезти к ней на дачу 3-летнюю дочь Дунаевой и 10-летнюю дочь ее подруги Алины Михайловой.

За жизнь Дмитрия сутки боролись лучшие врачи Верхней Пышмы. Фото: личная страница в "Одноклассниках"

Дмитрий Чикваркин привез девочек на дачу, а утром следующего дня Дунаева забрала их обратно. Девочки решили «пошутить» и заявили, что Дмитрий домогался их. После этого разгневанная компания попросила Чикваркина вернуться к дому Фроловой, где позже мужчину и убили.

Сразу после задержания всю троицу отправили в СИЗО, сегодня же следователь СК выступил с ходатайством о продлении срока ареста до конца ноября. Нередко подобные заседания проходят по конференц-связи из изолятора, но силовики попросили суд организовать явку обвиняемых.

У Дмитрия осталась жена, две дочки и маленький внук Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В самом начале заседания адвокаты попросили приобщить к материалам дела положительные характеристики с места работы. А защитник Сергея Чабина даже предоставила газетную вырезку, на которой красовалась статья о нем.

Дело в том, что в 2017 году он спас жизни многодетной семье, которая едва не сгорела заживо. Все произошло ранним утром 20 июня. Сергею поступил очередной вызов – гаишники поймали пьяного водителя, его машину нужно было отвезти на штрафстоянку в поселке Балтым. По пути туда Чабин заметил пожар в частном секторе на улице Первомайской. Эвакуаторщик сразу же позвонил знакомым из ГИБДД, чтобы те вызвали пожарных. А сам бросился вытаскивать людей из огня.

Старший следователь СО Верхней Пышмы Григорий Алексеев и и.о заместителя прокурора города Андрей Романов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого выяснилось, что у каждого из предполагаемых убийц есть на иждивении по двое детей. Также выяснилось, что за три дня расправы Валерия Дунаева получила 400 часов обязательных работ за кражу.В числе спасенных оказалась многодетная семья. Новость о подвиге Сергея быстро разлетелась по местным СМИ, а в МЧС сразу же заявили, что благодаря именно его действиям удалось избежать жертв.

Та самая публикация в местной газете, где рассказывается о подвиге Сергея Чабина в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дальнейшем адвокаты заявили о том, что всех троих можно отпустить под домашний арест. Мол, их родственники готовы жить с ними под одной крышей, несмотря на предъявленное обвинение. На это старший следователь Анатолий Алексеев заявил, что двое из трех ранее судимы и не имеют постоянного источника дохода.

Михаил Иванов не стал прятать лицо в отличие от своих подельников Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОПЫТКА ВЫЙТИ НА СВОБОДУ ПРОВАЛИЛАСЬ

После непродолжительного перерыва суд вынес решение о продлении срока содержания под стражей до 23 ноября.

Это значит, что все обвиняемые останутся за решеткой еще как минимум на месяц.

Валерия Дунаева разревелась, услышав решение суда Фото: Олег ГАЛИМОВ

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