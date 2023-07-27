Качок Рожков, брутал Nilettо и «куколка» Клава Кока: нейросеть превратила звезд в Барби и Кенов

Популярная певица Клава Кока и в жизни очень похожа на Барби. Фото: bairbie.me

Мировая премьера голливудского фильма «Барби» про легендарную куклу состоялась еще 9 июля. До России кинолента пока так и не дошла, но это не помешало россиянам присоединиться к настоящей «розовой» лихорадке, которая началась по всему миру после выхода киноленты. В ресторанах готовят розовую еду и устраивают вечеринки only pink, а в маркетплейсах продают вещи с символикой «Барби».

А при помощи нейросети поклонники нашумевшей ленты превращают себя в Барби и Кенов. «КП-Екатеринбург» присоединилась к эксперименту и «прогнала» через сервис фото уральских знаменитостей. Только посмотрите, в каких непривычных образах они вышли.

Рэпера из Екатеринбурга Nilettо - не узнать, ведь он ни разу не появлялся на публике в смокинге. Певец не расстается с кроссовками и любит яркие спортивные вещи.

Вы видели более брутального Nilettо, чем в образе Кена? Фото: bairbie.me

А юморист и актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков превратился в накаченного атлета, и не зря. В студенчестве артист профессионально занимался дзюдо и самбо, а сейчас он вице-президент федерации дзюдо «Урал - Западная Сибирь».

Андрей Рожков превратился в настоящего качка. Фото: bairbie.me

Между спортом и телевидением артист выбрал второе. А так, быть может, и на самом деле сделал бы однажды из себя настоящего качка.

Еще нейросеть увидела юмориста в непривычно солидном образе. Фото: bairbie.me

А вот то, что недавно расставшиеся Мария и Павел Погребняк – вылитые Барби и Кен, не заметить просто невозможно. Не зря супругов считали одной из самых красивых и гармоничных пар футбола.

Бизнс-леди Мария Погребняк словно ничуть не изменилась. Она и в жизни один-в-один Барби. Фото: bairbie.me

А футболист Павел Погребняк - вылитый Кен. Фото: bairbie.me

Удачно в образе Барби предстала и звезда Black Star Клава Кока. Особенно символично то, что нейросеть увидела ее в горнолыжном костюме. Певица обожает на отдых улетать в горы и наслаждаться поездками на сноуборде.

Клаву Коку нейросеть увидела на любимом горнолыжном курорте. Вот так совпадение, ведь певица обожает отдыхать в Альпах. Фото: bairbie.me

Похожими на себя вышли и другие звезды «Уральских пельменей» Юлия Михалкова и Вячеслав Мясников. Вот только актеру в руки уж очень просится гитара!

Барби - Юлия Михалкова вышла очень похожей на себя. Фото: bairbie.me

К образу звезды «Уральских пельменей» Вячеславу Мясникову прямо просится гитара. Фото: bairbie.me

Наталью Подольскую нейросеть увидела в привычном для нее месте – музыкальной гримерке, а вот ее супруга певца из Екатеринбурга Владимира Преснякова – на отдыхе на пляже.

Огненная красавица Наталья Подольская предстала в музыкальной гримерке мира Барби. Фото: bairbie.me

Певец из Екатеринбурга Владимир Пресняков - Кен на отдыхе. Фото: bairbie.me

Уральский бард Александр Новиков, наоборот, сильно помолодел в образе Кена, а режиссер и драматург Николай Коляда стал выглядеть более деловито.

Уральский Бард Александр Новиков сильно помолодел. Фото: bairbie.me

Николай Коляда не ходит в официальных костюмах. Увидим его таким в образе Кена. Фото: bairbie.me

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