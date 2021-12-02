Если бы не КВН, шоумен стал бы специалистом в лесной промышленности. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

Актеру «Уральских пельменей» Вячеславу Мясникову 2 декабря исполняется 42 года. Шоумен редко дает интервью и говорит о личном, но для «КП»-Екатеринбург сделал исключение. Артист объяснил, почему больше не ездит на гастроли с «Уральскими пельменями», почему шутки в шоу уже не такие смешные, а также рассказал, какой была его жизнь до популярности.

Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

ХОТЕЛ ЕЗДИТЬ НА ТРАКТОРЕ

- Вячеслав, вы же родились в небольшом поселке в Ханты-мансийском автономном округе и только после школы переехали в Екатеринбург. Расскажите о своем детстве?

- Да, в поселке Луговой в Западной Сибири. С населением 2500 тыс. человек. У нас всегда были очень холодные зимы. Приходилось по два раза в день топить печи, колоть дрова, складывать их в поленницу, ходить за водой на колодец. В общем, с самого детства я был приучен к тяжелому ручному труду.

- Какие у вас самые яркие воспоминания о нем?

- Одно и самых ярких воспоминай, это то, когда мне родители подарили мотоцикл «Минск». Тогда мне было лет 12, я пришел из школы, а во дворе стоял настоящий мотоцикл красного цвета. Я его очень сильно любил, каждый день мыл, протирал тряпочкой и ездил на нем постоянно, даже зимой разогревал из чайничка кипятком и заводил.

Вячеслав с сестрой Ларисой. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

- После школы вы переехали учиться в Екатеринбург. Сложно было оказаться одному в незнакомом городе?

- После школы я сразу же поступил в Уральский лесотехнический университет. В Екатеринбурге я до этого ни разу не был. Мама привезла меня в город, мы съездили на экзамены, а потом где-то, наверное, в конце августа, она меня оставила в общежитии одного. У Лестеха было тогда восемь общежитий, я жил в пятерке, и на тот момент это было самая ужасная из общаг, которую только можно было придумать. Все было плохо, начиная от быта, заканчивая комнатой и окружением соседних комнат. Частенько со старшекурсниками у нас были какие-то проблемы. В общем, было очень тяжело. Единственное, с чем мне повезло, это с ребятами, которые жили со мной, мы были очень дружны.

- А в команду КВН как попали?

- В коллектив «Уральские пельмени» меня позвал Андрей Рожков. Тогда я еще учился на третьем или четвертом курсе, и я сказал: «Андрей, я не пойду». Хотел сначала закончить учебу, а уж потом заниматься «ерундой». На тот момент всем казалось, что это все несерьезно. А спустя пару лет я окончил институт и собирался работать по специальности в лесной промышленности, хотел быть механизатором, ездить на тракторах. Но на одной из межвузовских игр Андрей снова меня позвал, и я сказал «хорошо». Вот так лесопромышленная отрасль лишилась одного из специалистов.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков собираются прекратить гастрольную деятельность. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ УЖЕ НЕ ТЕ…»

- Многие говорят, что шутки в шоу «Уральские пельмени» уже не такие смешные. Как думаете, с чем это связано?

- Да, я с этим сталкивался. Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу. Но опять же на вкус и цвет…Кто-то начал смотреть нас буквально год или месяц назад, этим людям все кажется смешным.

- А как вы думаете, какой период за все время существования шоу «Уральские пельмени» был самым ярким для этого проекта?

- Это 2009-2012 годы, когда все только началось, и когда, нас всех переполняли идеи. Именно тогда появились номера, о которых вспоминают до сих пор. Это такие номера, как, когда покупатель приходил в магазин за сливой, бабушка, которая кричала: «Игооорь», «Нобук и фрешка» .мальчик маньяк.. Сейчас почему-то такие номера не рождаются. Не приходит на них вдохновение.

Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

- Почему вы перестали гастролировать с «Уральскими пельменями» и вместе с Андреем Рожковым запустили свой проект «Ваши пельмени»?

Многие пишут, что мы рассорились из-за денег. Никто ни с кем не рассорился. Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из двадцати человек, когда у каждого по одной фразе в концерте. И так как у нас с Андреем Рожковым очень много номеров, и они по большей части все смешные, нам хочется гораздо больше проявлять себя на сцене. Плюсом к этому, у нас появились новые ребята и нужно, чтобы они набрались опыта на гастролях. Поэтому вместе со мной и Андреем ездит еще и Артем Пушкин, а с другими ребятами Ксюша Корнева и Рома Поставалов. А вообще мы с Андреем Рожковым решили потихонечку сворачивать нашу гастрольную деятельность, потому что, честно говоря, хочется больше находиться дома с семьей. Сейчас мы доделываем туры, которые у нас запланированы и перестанем ездить совсем. Но на съемках и на концертах в Екатеринбурге мы, конечно, продолжим выступать.

С самого детства для артиста важнее всего была семья. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

«ПАНДЕМИЯ УНЕСЛА ЖИЗНЬ ОТЦА»

- Как вы относитесь к пандемии и тому, что происходит в мире?

- В мире всегда что-то происходит. Не бывает никогда такого периода, когда все замечательно и спокойно. Я отношусь к пандемии, как к неизбежности. Я на это никак не могу повлиять, поэтому зачем переживать, нужно научиться с этим жить, и не психовать лишний раз. Но, конечно же, как и всех, пандемия меня уже достала, и мне бы хотелось, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы все были здоровы, не теряли родственников.

Родители Вячеслава Владимир Прокопьевич и Татьяна Борисовна. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

- Коронавирус унес жизнь вашего отца. Вы с ним были очень близки?

- Да, был. Очень грустно, что я ничем не смог помочь ему в этой ситуации. Вся моя любовь передана в песнях о папе, их две. Одна называется «Папа со мной побудь», а вторая «Песня про папу» послушать их можно на моем канале в ютуб, он называется Вячеслав Мясников.. Не бывает ни одного дня, чтобы я о нем не вспоминал. Как мы ездили на рыбалку, сидели в лодке, ходили на охоту. Он научил меня всему тому, чему учит нормальный папа своего ребенка, когда они живут в деревне: стрелять из ружья, ставить сети, ездить на мотоцикле. Папа сажал меня на мотоцикл, Урал, на бак, я держался за руль, и мы с ним ехали. Для меня каждый раз было огромное счастье, чтобы он меня куда-то взял с собой на мотоцикле…

Татьяна Борисовна 50 лет проработала акушером-гинекологом. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

- А ваша мама она живет с вами?

- С мамочкой мы живем очень далеко друг от друга и видимся редко. Она до сих пор живет в деревне, и ничего не заставит ее оттуда переехать, так как она 50 лет прожила там вместе с папой. Маму я очень сильно люблю и думаю о ней каждый день, как и о папе. Всю свою любовь к маме я выражаю не просто словами, а через песни. Я считаю, что дети обязательно должны говорить родителям, что они их любят. Своим родителям я очень благодарен. Они никогда не навязывали мне свое мнение, воспитывали, показывая все на своем примере. Я вообще считаю, что самое главное в жизни – это семейные ценности, на них должно воспитываться подрастающее поколение.

Вячеслав и Надежда в июне 2022 года отметят 20 лет супружеской жизни. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

«С ЖЕНОЙ НАС СВЕЛ КВН»

- Вы часто публикуете семейные фото с женой и сыновьями. Расскажите, как вы познакомились с Надеждой.

- С Надей я познакомился еще в институте. Она училась на инженерном факультете и тоже пришла в КВН. Как сейчас помню, она тогда пела песню группы «Демо», там был какой совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась, ну и, как выяснилось, я ей тоже. В общем, можно сказать, что нас свел КВН. И в июне мы отметим фарфоровую свадьбу, то есть 20 лет супружеской жизни.

- А ссоры у вас бывают?

- Мы особо не ссоримся. Я же часто уезжаю на гастроли. И каждый раз, когда приезжаю, радость от встречи переполняет всех. Поэтому мой вам совет, чаще уезжайте на гастроли (Смеется). Но на самом деле я стараюсь, как можно больше находиться дома. Потому что детство у сыновей проходит, а что они потом вспомнят? Как я на гастроли ездил… Пусть лучше гастроли проходят без меня.

Вячеслав с сыновьями Максимом и Костей. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

- Ваши старшие сыновья уже говорили вам, кем мечтают стать, когда вырастут?

- Артистами они быть не хотят. Я на этом и не настаиваю, но хочу, чтобы они всесторонне развивались. В том числе занимались театральным мастерством, чтобы учились, как нужно выступать и говорить на публике. Потому что это просто им пригодиться в жизни. Максим у меня хочет стать дизайнером одежды, и у него, я вижу, есть к этому талант и тяга. А Костя пока просто хочет стать сильным человеком. Мальчики у меня ходят на бокс и на карате. Они такие, серьезные парни. Не смотря на то, что Максим коллекционирует кукол, драться и дать отпор он умеет очень хорошо. Но в любом случае, придет время, и они поймут, кем хотят стать.

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ОТ ЖЕНЫ»

- Вы большой поклонник мотоциклов. На чем катаетесь?

- Я обожаю мотоциклы, больше чем машины. Но я терпеть не могу спортивные байки, потому что мотоциклисты, которые ездят на них, обычно гоняют с такой скоростью по дорогам, что их невозможно увидеть в зеркала автомобилистам. Я любою степенные красивые хромированные мотоциклы, которые делает Harley-Davidson – марка с огромной историей. Ни одна другая марка не обладает такой харизмой! Когда ты едешь на нем, к тебе могут подбежать маленькие мальчики и с горящими от восторга глазами сказать: «Вау! Это же Harley-Davidson!».

Любовь к мотоциклам артисту привил отец. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

-Еще одна ваша любовь – это музыка и песни. Как давно вы начали писать?

- Когда я учился в восьмом классе, к нам в школу на практику пришел учитель химии, Сергей Анатольевич, и он организовал гитарный кружок, показал основные аккорды, различные переборы, бой. И у меня появилась тяга к музыке. А писать песни я начал уже в институте, когда был пионервожатым в лагерях. Поначалу это были детские песенки, потому что почти каждый вечер у нас заканчивался у костра с гитарой.

- Сколько у вас уже песен в репертуаре?

- Лет пять назад я пытался их посчитать, было больше 300. Огромное количество песен, как юмористически, так и лирических. Меня удивляет, что большинство людей воспринимает меня как какого-то комедийного актера и очень удивляются, что я пою еще и серьезные трогательные песни. Люди пишут: «О! А мы думали, вы только людей умеете смешить». Могу и смешить и заставить поплакать.

- Я заметила, что ваша страничка есть во всех соц. сетях. Почему вам важно быть везде?

- Сейчас мир развивается с такой скоростью, что нужно хоть немного успевать за ним. Потому что если этого не делать, про тебя, как про артиста, достаточно быстро все забудут. Поэтому совет всем творческим людям, особенно пожилым вроде меня - старайтесь идти в ногу со временем, регистрироваться в каждой социальной сети и напоминать о себе почаще. Например, скоро на моем You-Tube-канале состоится премьера моего фильма «Наши мамы». Там будет четыре небольших серии. В этом фильме нет никакой пошлости, его можно смотреть с детьми, но, к сожалению, на телевидении, такие фильмы сейчас не модные. И хоть у меня даже кто-то сравнил его с фильмом «Любовь и голуби», к сожалению, он не подошел для вещания на ТВ.

Вячеслав, надежда с детьми Максимом, Костей и младшим Никитой. Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

- Вячеслав, как планируете отмечать день рождения?

- Многие мои дни рождения проходили в дороге, на съемках, концертах и гастролях. Автобус, поезд, самолет... Чем старше я становлюсь, тем больше появляется желание отмечать дома с семьей. Этот День рождения я буду дома. Мы купим торт, зажжем свечи, дети вынесут этот торт, обязательно поиграем в какие-нибудь настольные игры.

- А какой самый интересный подарок вам дарили на День рождения?

- Самый необычный подарок – это, конечно, подарок, сделанный своими руками. Моя супруга Надя однажды спела мне песню и включила трогательное видео с нашими детьми. Для меня это самое яркое воспоминание. Ну а так за жизнь подарков было много, но все они как-то теряются в воспоминаниях, а вот какие-то творческие вещи запоминаются навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Уральские пельмени» об Александре Маслякове: «Такие не уходят на пенсию». Бессменному ведущему КВН исполнилось 80 лет (подробнее)

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и его сын Максим о своей коллекции кукол: «Ломаем стереотипы». В коллекции у них уже 84 куклы (подробнее)