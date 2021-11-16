Папа с сыном дали эксклюзивное интервью «КП»-Екатеринбург. Фото: instagram miasnikov_dolls

Кто бы мог подумать, но звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников коллекционирует… кукол. Об этом он сам рассказал подписчикам в своем Instagram. «Я еще не вырос» - иронично подписал актер свой пост. Некоторые его поклонники даже подумали, что это шутка. Все-таки юмор Мясникову не чужд… Но «КП»-Екатеринбург выяснили, что звезде не до шуток. А кукол он собирает вместе с 11-летним сыном Максимом. Кстати, о своем увлечении они рассказали «Комсомолке» вместе.

По словам юмориста, идея коллекционировать кукол впервые появилась у Максима еще в 2014-м году. Тогда ему было всего 4 годика!

Фото: из личного архива Вячеслава Мясникова

ВСЕГО 84 КУКЛЫ

- Мне сами куклы очень понравились, и в будущем я хочу стать дизайнером одежды, а на куклах очень интересные наряды, и сочетание персонажей с этими нарядами, - весело объясняет Максим.

- А я поддерживаю своих детей в любых разумных начинаниях. И считаю, что так должны поступать все родители. Потому что непонятно, какое из этих увлечений превратиться в работу вашего ребенка. Поэтому и сам я приобщился к этому его увлечению. Теперь могу сказать, что я тоже коллекционер кукол, - добавляет Вячеслав Мясников. – А вообще мне хотелось сломать стереотип, что мальчики обязательно должны коллекционировать машины, а девочки кукол и кастрюли. Мужчина или парень с брутальной бородой может ездить на огромном 500-киллограмовом мотоцикле, но при этом в душе быть добрым, мягким, восторженным ребенком и собирать кукол. Запомните, взрослые, мы не взрослеем, мы делаем вид, что мы взрослые!!! Но к счастью, так делают не все. Вот, например, я езжу на огромных Harley-Davidson по байк фестивалям, и коллекционирую кукол. И не считаю такое увлечение не подходящим для мужчин. Поэтому, мальчишки и мужики, если коллекционируйте кукол, ничего плохого в этом нет.

Вячеслав Мясников на мотоцикле Harley-Davidson. Фото: instagram miasnikov.s

Всего в коллекции Вячеслава и его сына за 7 лет набралось 84 куклы. Максим в основном собирает кукол Monster High, Winx и Ever After High.

- Они прикольные, маленькие и все красиво одеты. Самому мне больше всего нравятся куклы Monster High. Они все в наколках, браслетах. Настоящие байкеры, как и я! И если другие байкеры, вдруг прочитают это интервью и захотят коллекционировать кукол, то рекомендую Monster High, наша тема, - советует шоумен.

Самая редкая кукла в коллекции. Фото: instagram miasnikov_dolls

САМАЯ ДОРОГАЯ КУКЛА СТОИТ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Самая редкие куклы в коллекции Вячеслава Мясникова и Максима – это Лагуна Блю Monster High (персонаж из мультфильмов «Школа монстров», - Прим. Ред.) базовая первой волны, кукла Winx Стелла из серии « Magik Pixie». Всех своих кукол актер и его сын покупают, чаще по объявлениям, но иногда их им дарят.

Стелла без коробки стоит около 20 тысяч рублей-она у нас очень давно, в коробке ее найти очень сложно,- уточняет Максим. - Лагуну можно найти от 4 000 в неполном комплекте до 15 000 тысяч в коробке (сейчас стоимость такой куклы доходит до 30 тысяч рублей, - прим. ред.). Есть в коллекции кукла Торалей Страйп – это кукла в виде кошки. Она стоит 20 тысяч рублей.

Фото: instagram miasnikov_dolls

Этих кукол Максим и его папа достают из коробок и хранят на подставках.

- Кукла для этого и нужна, чтобы на нее любоваться, а когда она стоит в коробке, то во-первых, занимает слишком много места, а во-вторых, ее просто не взять в руки, не повертеть, не посмотреть, - поясняет Вячеслав Мясников.

Вячеслав с женой Надеждой и сыновьями. Фото: instagram miasnikovi79

КСТАТИ

- В своем посте в Instagram вы сказали подписчикам, что, если им не нужны куклы, они могут отдать их вам?

- Да, верно. Потому что мы снимаем обзоры на кукол на нашем You-Tube- канале. Называется он «Dolls Maks». Поэтому, если у вас есть куклы, а они вам не нужны, а такое бывает часто, один раз мы решили с Максимом перестать коллекционировать и подарили 30 кукол одной девочке. Поэтому если вам куклы стали не нужны, по какой-то причине, присылайте их нам. Мы снимем на каждую куклу обзор, и в этом обзоре расскажем о кукле и о вас. А для того, чтобы со мной связаться, вы сможете просто написать мне в официальную группу «ВКконтакте», которая называется Вячеслав Мясников. Взамен мы вам тоже кое-что подарим, например, диски с песнями или билеты на мои сольные концерты в Москве и Санкт Петербурге, 19 и 20 февраля - говорит Вячеслав Мясников.

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