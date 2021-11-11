Актер предложил подписчикам устроить обмен. Фото: из instagram-аккаунта Вячеслава Мясникова

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников удивил подписчиков необычным заявлением в своем аккаунте в instagram. Известный ведущий признался, что коллекционирует кукол.

- Друзья мои, я коллекционер!! Но не простой. Я коллекционирую куклы. Монст Хай, Винкс, и даже барби, - подписал фото актер.

Актер выложил селфи на фоне своей коллекции кукол. На нем на полке красуются куклы линейки Monster High. Только на фото виднеется 15 кукол, стоящих на специальных подставках.

- Если у вас есть куклы, но вы выросли и хотите их выбросить или кому-то отдать, то отдавайте мне, я то еще не вырос. А я вам тоже что-нибудь подарю, - обратился к своим подписчикам Мясников.

Поклонники ведущего явно не ожидали такого признания. Многие были приятно удивлены.

- Как мило! Редкий случай, когда мужчина такое коллекционирует. Да вы полны сюрпризов, - пишут в комментариях подписчики.

Нашлись и те, кто уже с радостью готовы пополнить коллекцию телеведущего. В комментариях ему предлагают не только своих кукол, но и кукол своих детей.

Напоминаем, что в июле 2021 года у Вячеслава Мясникова от короновируса умер отец. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное видео с фотографиями из семейного архива под песню о папе.

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