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24 ноября 2021 19:00

«Уральские пельмени» об Александре Маслякове: «Такие не уходят на пенсию»

Бессменному ведущему КВН исполнилось 80 лет
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Александр Васильевич ведет знаменитую игру уже почти 60 лет

Александр Васильевич ведет знаменитую игру уже почти 60 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный советский и российский телеведущий Александр Васильевич Масляков отметил свое 80-летие. Заслуженный деятель искусств уже почти 60 лет является бессменным ведущим программы «КВН». Коллеги и друзья не перестают восхищаться его трудолюбием и отличным чувством юмора. Звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Сергей Ершов и Роман Поставалов, а также директор программы «КВН» Виктор Вдовиченко рассказали «Комсомолке», какой Александр Васильевич в жизни, как он отметил свой юбилей, за что ругал игроков «КВН», и в чем секрет его молодости.

Фото: из архива Сергея Исаева

Фото: из архива Сергея Исаева

«ЖИВЕТ РАБОТОЙ»

Многие коллеги и знакомые Александра Васильевича уважают его, прежде всего, за то, что к работе телеведущий всегда подходит с особенными вниманием, ответственностью, трепетом и любовью.

Директор программы «КВН» Виктор Вдовиченко рассказывает, что даже перед своим юбилеем Александр Васильевич много часов провел на работе.

- Он всегда был и остается трудоголиком. Мое мнение, что такие, как Александр Васильевич Масляков на пенсию не выходят. Они работают всю жизнь. Даже вчера Александр Васильевич до 12 ночи был в Крокус Сити Холле, так как мы снимали юбилейной выпуск игры «КВН». Домой он попал только после часа ночи. Можно сказать, свой юбилей он начал праздновать в рабочей обстановке.

Актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников уверен, что Александр Васильевич привносит своей деятельностью огромный вклад в развитие телевидения и культуры до сих пор.

- Одно из самых важных качеств Александра Васильевича, то, что он не дает в программу «КВН» проникнуть пошлости. Это очень здорово, потому что сейчас столько пошлости появилось на экранах, а «КВН» остается чистой и светлой программой, которую можно посмотреть с детьми, это очень важно, потому что таких программ сейчас немного, - делится Вячеслав Мясников.

Александр Васильевич всегда обладал искрометным чувством умора

Александр Васильевич всегда обладал искрометным чувством умора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ГУРУ В МИРЕ ЮМОРА»

Коллеги Александра Маслякова говорят, чтобы столько лет вести любимую всеми программу, нужно самому обладать прекрасным чувством юмора. И у Маслякова это отлично получается.

- Александр Васильевич очень хорошо шутит, у него острый ум, - уверен Вячеслав Мясников. - На разминках бывает, что он шутит лучше, чем все команды вместе взятые. А бывало и такое, когда шла какая-то совсем неинтересная КВН-новскаяигра, Александр Васильевич ее вытаскивал как гениальный ведущий.

Вячеслав рассказывает, что Масляков нередко браковал шутки и номера команд «КВН», потому что они были несмешными.

- Перед каждыми выступлениями на играх у нас была редактура. Несмешные шутки убирались. Часто бывало такое, что Александр Васильевич убирал у нас практически все выступление, и мы за ночь придумывали другое, которое оказывалось более смешным. Ему с его опытом, конечно, сразу было понятно, какие шутки смешные, а какие нет. Большое ему за это спасибо. Благодаря ему мы росли и развивались в юморе. Конечно, молодым КВН-щикам кажется, что их не понимают, потому что они придумали, что-то гениальное, а их шутки вырезали. Нет, это не так. Со стороны гораздо виднее, смешно это или нет. Тем более Александру Васильевичу, с его огромным опытом в юморе, - уверен Мясников.

Александр Васильевич нередко правит выступления всех участников игр «КВН»

Александр Васильевич нередко правит выступления всех участников игр «КВН»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также Вячеслав признается, что Александр Васильевич и сам нередко любил подшутить над игроками «КВН».

- Я помню, что в 2000-м году, в одной из игр «КВН» я выходил в образе снежинки, - говорит актер. - И Александр Васильевич какое-то время мне постоянно говорил: «Вот снежинка пришла». Тогда меня все узнавали по этому образу.

Дугой актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов уверен, что Масляков знает и понимает юмор на уровне интуиции.

- Одна из самых запоминающихся историй для меня, это когда я помогал в свое время команде КВН «Уездный город». Это был, точно не помню, какой год, 2003 или 2004 год. Тогда они стали чемпионами. У нас был конкурс стэм. А тогда на генеральные репетиции собиралась где-то половина зрительного зала. И во время репетиции наш номер вообще никому не зашел, никто не смеялся. Тогда мы подошли к Александру Васильевичу и сказали, что хотим заменить номер. А он нам сказал: «Да вы чего, у вас отличный стэм, мне нравится, оставляйте его». Тогда мы подумали: «Ну все, мы точно проиграем». И вы знаете, нет, в финале номер очень хорошо зашел и получил высший балл. То есть это говорит о том, что у Александра Васильевича чутье, конечно, волшебное, - вспоминает Ершов.

Масляков всегда строго оценивает игроков команд, но в то же время дарит им много заботы и тепла

Масляков всегда строго оценивает игроков команд, но в то же время дарит им много заботы и тепла

Фото: Евгения ГУСЕВА

«СТРОГИЙ К ИГРОКАМ»

А еще у Александра Маслякова прекрасный организаторский талант. По словам уральских юмористов, ведущий КВН очень располагает к себе, Масляков приятный собеседник и сам по себе обаятельный человек.

- При этом он очень хороший руководитель и организатор. Строгий, но справедливый. Но без этого никак. Когда на тебе держится все, конечно, должна быть жесткая хватка, - считает Вячеслав Мясников. - Потому что собрать вместе на долгие годы столько людей, которые заняты любимыми делом, болеют этим делом. И создать целый мир под названием КВН! Это дорогого стоит.

- Александр Васильевич – замечательный человек, который вырастил и выращивает прекрасное поколение людей, умеющих думать, говорить, быть позитивными, добрыми, - добавляет Сергей Исаев. - Он, как и любой преподаватель, бывает разным: добрым, улыбчивым, когда с ним фотографируешься, строгим, когда проверяет домашние задания – конкурсы у команд.

Александр Васильевич с женой Светланой Анатольевной

Александр Васильевич с женой Светланой Анатольевной

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ»

- Александр Васильевич для своих 80 лет физически бодр, и что особенно радует, умственно бодр. То есть простоять трехчасовую съемку на ногах в 80 лет не каждому под силу, - рассказывает актер «Уральских Пельменей» Роман Поставалов.

Коллеги по сцене убеждены, что сохранить себя в такой прекрасной форме известному ведущему помогает любовь к работе.

- Это ведь прекрасно, когда ты утром хочешь идти на работу, а вечером хочешь идти домой, когда тебя везде ждут, и ты делаешь то, что тебе нравится. Замечательно, что он попал в эту струю. Надеюсь, мы все доживем до его лет, а он сам будет жить еще очень долго, - говорит Сергей Ершов.

А вот директор программы «КВН» Виктор Вдовиченко считает, что сохранять бодрость духа и тела Александру Васильевичу помогает его жена Светлана Анатольевна Маслякова.

- Во-первых, она, как главный режиссер программы «КВН», всегда поддерживает его по работе. И она очень сильно следит за здоровьем Александра Васильевича. Она настоящая жена. И, как мне кажется, они прекрасная пара. Мы видим и знаем, что у них очень хорошие взаимоотношения, - рассказывает Вдовиченко.

22 октября супруги отметили Золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Так в этом году в жизни Александра Васильевича случилось сразу три юбилейные даты. Ведь совсем недавно программе «КВН» исполнилось 60 лет.

Фото: instagram Сергея Исаева

Фото: instagram Сергея Исаева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Звезды «Уральских пельменей» с удовольствием решили воспользоваться возможностью и поздравить своего гуру в мире юмора, Александра Васильевича Маслякова с его юбилеем.

Вячеслав МЯСНИКОВ:

- Хочу поздравить Александра Васильевича с Днем Рождения! И пожелать, чтобы как можно дольше он появлялся на экране, чтобы как можно дольше существовала программа «КВН», ведь скольким молодым людям эта программа дала путевку в жизнь. Ребята не просто болтались по дворам и занимались непонятно чем, они играли в «КВН», развивали в себе творческий потенциал, ум, нестандартное мышление. Благодаря Александру Васильевичу развивалось наше телевидение, так как многие КВН-щики после участия в программе, шли работать на телевидение, таких ребят очень много. Я желаю ему крепкого здоровья на долгие годы, а также крепкого здоровья его жене Светлане Анатольевне и всей его семье.

Сергей ЕРШОВ:

- Впервые я познакомился с Александром Васильевичем в 1995 году, когда приехал на фестиваль в Сочи. Тогда он, конечно, с легкой руки выписал нам путевку в жизнь. Потому что мы тогда были слабенькие такие, молоденькие, ничего не понимали, но он нам дал шанс, и мы им воспользовались. Спасибо ему за это огромное. Я желаю ему прожить еще много-много лет!

Сергей ИСАЕВ:

- Хочется большой корабль под названием «КВН», еще долго-долго летел под руководством Александра Васильевича, чтобы он передавал свои знания, чтобы он передавал свою энергию, чтобы молодежь училась у него. Хочу пожелать ему здоровья, конечно же, уральского и всего самого лучшего. Пусть и у Александра Васильевича, и «КВН» все будет замечательно.

Редакция «Комсомольской Правды»-Екатеринбург также поздравляет Александра Васильевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, бодрости и благополучия!

Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ