Розовые чебуреки, сидр и вечеринки only pink: Екатеринбург превращается в Барбиленд на фоне фильма про куклу

Коллаж. Фото: кадр из фильма "Барби"/официальный сайт "Кинопоиск" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург постепенно превращается в Барбиленд – фантастический город из уже нашумевшего фильма «Барби». Пусть долгожданная его премьера в российских кинотеатрах все еще под большим вопросом, волна «розовой» лихорадки пронеслась по всей стране.

Рассказываем, как она коснулась столицу Среднего Урала, и как девушкам в погоне за трендом не испортить свой стиль обилием цвета «фуксия».

РОЗОВЫЙ ЧЕБУРЕК, СИДР И ТАПОЧКИ

В Москве – огромная фотозона, а в Екатеринбурге решили, что это банально. Недавно в местной сети быстрого питания придумали чебуреки из розового теста. Купить гламурный фаст-фуд можно до 31 июля, при том, что кинопоказы начнутся не раньше середины августа.

Чебуреки есть в сухомятку не придется. Бармены в одном из популярных пивных баров придумали Barbie-сидр. Стеклянная бутылка, розовая этикетка, а сам сидр безалкогольный. Купить напиток, который оценила бы кукла, будь она реальной, можно будет на летнем фестивале в Парке Маяковского 29 июля.

Розовые чебуреки продают до конца июля. Фото: скриншот видео "ЧебурекМи" в Telegram-канале "ЧебурекМи Россия"

Ждать сеансов в кино не стали и в одном из местных бистро. Здесь, в летнем дворике, 27 июля закатят настоящую Барби-вечеринку. Местные мастера приготовят самые розовые десерты, неоново-розовые коктейли, а дресс-код, конечно, only pink.

Предприимчивые жители Екатеринбурга нашли и здесь способ заработать. Так, на сервисе объявлений «Авито» можно найти, как и достаточно обычные вещи, так и настоящие раритеты. Например, онлайн-магазин виниловых пластинок предлагает «розовый винил» - сборник саундтреков из фильма «Барби», а на упаковке красуется актриса в главной роли Марго Робби. Цена вопроса – 4 990 рублей.

Пластинки с саундтреками из фильма продают на "Авито". Фото: скриншот объявления с сервиса "Авито"

Бюджетнее обойдутся фанатам розового шика пляжные тапочки с фирменной эмблемой куклы Barbie – 2 000 рублей. Продавец эксклюзивной пары обуви Мария чудом достала и другие модные вещи: худи-плед в такой же ярко-розовой тематике, чехол на телефон прямо как в фильме, пенал, шоппер, панамка. Можно полноценно повторить образ куклы.

- Сейчас активно добавляют мои товары в «избранное», таких уже много. Я уверена, что когда фильм наконец выйдет в кинотеатрах города, интерес станет еще больше, ярые фанаты начнут покупать активнее, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Мария.

Пляжные сланцы тоже продают на "Авито". Фото: скриншот объявления с сервиса "Авито"

Платье, которое сильно напоминает один из нарядов киношной Барби, тоже можно найти среди объявлений. Правда продают его только оптом, а за один экземпляр просят 750 рублей.

УМЕРЕННОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ХАРАКТЕР

Стилист Ася Темина рассказывает, что розовая мода просочилась в массы еще задолго до выхода фильма.

- Обусловлено это макротрендом на инфантилизм. Проще говоря, люди устали от агрессивной новостной повестки, не самых позитивных мировых событий. И чтобы хоть как-то уйти от суровой реальности, облачаются в романтичные оттенки. Отсюда и мода на розовый, - объясняет «КП-Екатеринбург» эксперт.

В этом весенне-летнем сезоне этого цвета довольно много на подиуме. Причем, как нежных, пастельных оттенков, так и взрывных, и очень ярких. И только с недавнего времени розовый бум стал еще больше, так как состоялась премьера.

Поэтому на витринах масс-маркета уже несколько месяцев можно найти 50 оттенков розового. Уральские модницы получили огромный выбор: юбки, обувь, аксессуары, брюки… Барбикор, именно так называется эстетика и стиль куклы, стал чуть ли не главным трендом нынешнего лета. Иконы стиля, конечно, Марго Робби, Дуа Липа, Эмма Маки и другие актрисы, которые все сыграли Барби.

Марго Робби в роли Барби. Фото: кадр из фильма "Барби"/ официальный сайт "Кинопоиск"

Вот только над образами актрис работали настоящие мастера. Визажист Ивана Приморац в интервью изданию Refinery29 рассказывала, что использовала целых 48 оттенков розовых помад, масло лилось на волосы прямо во время съемок. Костюмы подбирались тоже с особым подходом, чтобы каждая Барби была со своим уникальным стилем. А как не наделать ошибок уральским красавицам, которые помчались обновлять гардероб?

- Прежде всего, важно понимать откликается ли вообще вам этот цвет. Я всегда за то, чтобы одежда соответствовала вашему характеру, фигуре и самоощущению, а уже потом модным веяниям, - говорит Ася Темина.

Если в планах и есть розовый, а особенно в портретной зоне (от головы до плеч, прим.ред), то нужно соблюсти контрастность цвета и его температуру. Портретная зона – самая важная область в имидже.

- Если очень упрощенно, то светленьким девушкам лучше подойдут пастельные оттенки, а темненьким - более насыщенные цвета. Иначе цвет будет переключать все внимание окружающих на себя, а не на вас, - говорит стилист.

Пример сочетания пастельно-розового цвета в повседневной жизни. Фото: Ася Темина

Ну и конечно, нужно соблюдать умеренность в образе. В фильмах сияющие блондинки в ярко-розовых костюмах смотрятся иначе, чем в повседневной жизни.

- Все-таки розовый больше про нежность, легкость и даже наивность, - говорит Ася Темина. – А если вам важно произвести серьезное впечатление на каком-то мероприятии, то лучше не одеваться в total pink. Сочетайте пастельно-розовый с такими же нежными оттенками: сиреневым, голубым, мятным, выделено-желтым, и ваш образ будет выглядеть свежо.

Яркий, дерзкий образ с розовым собрать тоже получится. Например, «фуксия» в комбинации с черным или та же «фуксия» с цветом «электрик» (голубовато-синий или синий с серым отливом, прим.ред).

Черный с розовым тоже удачный вариант в образе. Фото: Ася Темина

БУДЕТ ЛИ АЛЛЕРГИЯ НА БАРБИ?

Пока популярные российские бренды уже собирают стильные образы для покупателей, у модниц возник вопрос: а как долго барбикор вообще будет в моде? Вдруг последствия розового взрыва пройдут также быстро, как он и произошел?

- Я бы сказала, что мода на розовый - вечна. Каждую весну нам хочется облачиться в нежные оттенки, настроение у многих романтичное, и один из цветов, который хорошо передает это состояние, конечно же, розовый, - говорит стилист Ася Темина.

Но это не значит, что пора бежать за обновками в цвете «вырви глаз». Эксперт считает, что через-чур яркие оттенки быстро приедаются.

- Поэтому, тенденция на цвет «фуксия», который, итак раскрасил все прилавки масс-маркета, будет более быстротечна. Как стилист, я не рекомендую покупать вещи, только потому что они в моде. Важно, чтобы одежда в вашем гардеробе легко сочеталась и соответствовала вашему образу жизни, - заключает специалист.

Клава Кока на выступлении на VK FEST. Фото: профиль Клавы Коки в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена на территории РФ)

Кстати, певица из Екатеринбурга Клава Кока решила покорить публику во всем розовом. Барби-наряд звезда шоу-бизнеса выбрала для выступления 17 июля на VK FEST. Как обычно, фанаты пришли в восторг от очередного образа.

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