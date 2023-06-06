«Жизнь перевернулась»: Наталья Подольская показала трогательные снимки из роддома

Наталья Подольская призналась, что сын Артемий стал долгожданным ребенком для нее и Владимира Пронякова. Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполнительница Наталья Подольская и певец из Екатеринбурга Владимир Пресняков отпраздновали сразу два счастливых события. 5 июня супруги поздравили друг друга с 13-й годовщиной свадьбы, а затем отправились отмечать день рождения старшего сына Артемия. Звездный наследник родился в день свадьбы музыкантов.

В соцсетях в честь этого события Наталья Подольская опубликовала редкие фото беременности и трогательные снимки из роддома.

Наталья Подольская показала редкие снимки во время беременности и из роддома. Фото: соцсети

- Восемь лет назад жизнь перевернулась! Я загадала родить Тему именно сегодня – в день нашей свадьбы. Господь знает, как же сильно мы тебя хотели! Я помню, как ты поселился в моем животе, я так хотела, чтобы он скорее вырос. Помню, как после родов везла тебя в каталочке по коридору больницы, и мне хотелось кричать: «Посмотрите все! Это мой сын!». Никто кроме меня не научил меня быть мамой, и я все время совершаю ошибки. Но. То, что я испытываю, когда прижимаю тебя крепко к себе и ты разрешаешь мне поцеловать тебя в макушку… Просто останавливается время, - описывает эмоции Наталья Подольская.

Исполнительница также пожелала восьмилетнему Артемию расти добрым и щедрым, уважать людей и любить близких.

старший сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился 5 июня 2015 года. Фото: соцсети

- Мы с папой всегда рядом. Ты – наша Вселенная №1, - добавляет певица.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 18 лет. Исполнители полюбили друг друга в 2005 году, а спустя пять лет поженились.

- Сегодня мы стали совершеннолетними! Конечно, я считаю не с момента свадьбы – 13 лет назад, а со дня нашей встречи, когда наши глаза встретились, и произошел стоп-кадр, как в кино. Все вокруг замерло. Только ты, я и музыка в голове. Очень быстро пролетели эти 18 лет, но мыс тобой действительно повзрослели и стали другими. Прежним осталось чувства, что мы с тобой – одно целое,- трогательно описывает отношения с супругом Наталья Подольская.

Семья Пресняковых нередко собирается на общие праздники вместе. На фото Владимир Пресняков-старший с супругой Еленой и Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети

Младший сын Иван родился у Владимира Преснякова и Натальи Подольской 22 октября в 2020 году. В апреле супруги с размахом отметили 55-летие Владимира Преснякова. На праздновании собрались именитые гости и члены семьи династии Пресняковых.

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