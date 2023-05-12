«Крах спустя 17 лет брака»: что творится в семье Марии и Павла Погребняк

35-летняя блогер и 39-летний футболист вместе уже больше 17 лет. Фото: соцсети

После грандиозного скандала со слухами о разводе Марии и Павла Погребняк, известный футболист стал чаще выходить на связь в социальных сетях. Однако преданных поклонников пары это никак не успокоило.

На протяжении долгих лет пара считалась одной из самых красивых и гармоничных в шоу-бизнесе. Мария и Павел Погребняк вместе уже больше 17 лет, объездили полмира, оба сделали успешную карьеру и воспитывают троих красавцев сыновей. Безупречную репутацию пошатнули неожиданные слухи, распространившиеся в Сети в начале апреля.

Поклонники переживают, что пара скрывает факт разрыва отношений

Издание Starhit, сославшись на источник, сообщило о том, что после возвращения Марии Погребняк в Москву со съемок шоу «Новые звезды в Африке» супруги разругались и в результате решили разъехаться. А причиной для развода якобы стали измены футболиста.

Сам Павел Погребняк в разговоре с «КП-Екатеринбург» отказался комментировать ситуацию, а вот Мария поспешила слухи опровергнуть.

- Новость о нашем разводе – полнейшая чушь! У нас нет скандала, мы живем на одной территории. У нас абсолютно нормальные отношения. Мы с Павлом потрясающие партнеры друг для друга. Что будет через год – я не знаю. Но если мой статус как-то поменяется, я обязательно об этом сообщу, - пояснила участница «Новых звезд в Африке».

Супруги воспитывают троих сыновей. Фото: соцсети

Однако подписчики супругов буквально под каждым постом Марии продолжают выражать свое беспокойство. «Мария так давно не выкладывала фото с Павлом. Неужели и правда что-то случилось?», «Это точно крах в отношениях, а чего удивляться, 17 лет как никак в браке», «Да разбежались они, и просто не признаются. Разве не видно?!», «Надеюсь у них все хорошо, просто решили больше не афишировать личное», - спорят в комментариях поклонники.

Больше всего подписчиков смущает, что Мария резко перестала выкладывать фото с Павлом, а он с ней. Даже после слухов о разводе, когда футболист активизировался в Сети, он стал рассказывать лишь о спортивных мероприятиях, на которые его приглашают.

Сама Мария, как могла, игнорировала такие комментарии, но все же не выдержала и дала резкий ответ на очередной вопрос «Как у вас дела с мужем?».

Мария Погребняк заявила, что супруги перестали публиковать детали личной жизни. Фото: соцсети

- Мы воспитываем детей. Мы – хорошие родители! На просторах интернета есть достаточное количество блогеров, которые показывают детали семейной жизни в мельчайших подробностях. У меня он про меня. Я мама троих сыновей-подростков, молодая женщина с активной жизненной позицией, которая развивает свои проекты и стремится оставаться актуальной, молодой и красивой, - разъяснила Погребняк.

Напомним, недавно блогер купила квартиру в Дубае за 30 миллионов рублей. Недвижимость Мария приобрела, чтобы в будущем сдавать в аренду или перепродать дороже.

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