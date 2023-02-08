«Развелся с Орбакайте, когда мне было 13»: Подольская рассказала правду об отношениях с Пресняковым

Подольскую обвинили в том, что она заставила Преснякова развестись с Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Супруги вместе уже больше 15 лет, они воспитывает двоих сыновей, нередко появляются вместе на публике и обмениваются признаниями в любви в соцсетях. Но даже такую крепкую семью не обходят стороной постоянные слухи о расставании и любовных интригах.

В одном из российских изданий написали, что именно Наталья Подольская стала причиной развода Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.

- На заре отношений музыкант мог потерять возлюбленную, так как находился в законном браке с Кристиной Орбакайте. Дабы сохранить совесть чистой и сдвинуть зародившийся роман с мертвой точки, Наталья Подольская приняла решение о разводе избранника с дочерью Примадонны. Мужчине пришлось согласиться, - процитировала рассказ журналистов Подольская.

Мимо таких громких заявлений в свой адрес певица пройти не смогла.

- Обожаю! Дорогие журналисты пропустили еще одну жену (имеет ввиду вторую супругу Преснякова Елену Ленскую, на которой он женился после развода с Орбакайте. - Прим. Ред.). Когда Володя разошелся с Кристиной, мне было примерно 13!!! Что блин с нашей прессой!!! - пришла в негодование певица.

Напомним, не так давно Владимир Пресняков развеял еще один слух – о том, что супруги расстались после романа Подольской с фигуристом Дмитрием Соловьевым, с которым она участвовала в проекте «Ледниковый период».

- Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга, - написал музыкант в своих соцсетях.

СПРАВКА "КП"

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте поженились 1986 году. 21 мая 1991 года у дочери Примадонны в Лондоне родился сын Никита. В 1996 году десятилетний союз распался. 17 августа 2001 года Пресняков женился на модельере Елене Ленской. С Натальей Подольской он начал встречаться в 2005 году, а узаконила пара отношения в 2010-м. 5 июня 2015 года у супругов родился сын Артемий, 22 октября 2020 года на свет появился младшенький Иван.

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