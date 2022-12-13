Владимир Пресняков и Наталья подольская женаты уже 12 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Пресняков показал трогательное семейное видео, как семья готовится к Новому году.

На ролике он мило беседует с женой Натальей Подольской, показывая, как она наряжает елку в гостиной. На полу разбросаны новогодние игрушки, играет праздничная музыка, а вокруг крутится старший сын Владимира и Натальи семилетний Артем.

- Вот это красотень! Тусик, это ты все придумала? - спрашивает Пресняков у Натальи Подольской.

На видео Наталья Подольская вместе со старшим сыном Артемом украшает дом к Новому году. Фото: telegram-канал Владимира Преснякова

- Неа, мама. Только ее нет, поэтому в этом году мне не нравится, потому что мама лучше украшает, - отвечает ему супруга.

- Красиво! А где Ванька? - спрашивает о младшем сыне певец.

- Ваньку удалили на третий этаж. Ну потому что опасно, - коротко отвечает Подольская.

- Согласен. С наступающим Новым годом! - завершает автор хита «Зурбаган».

В последние месяцы Владимир Пресняков активнее стал вести соцсети. Певец нередко показывает свою семью и делится трогательными мыслями о любимых.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская воспитывают двоих детей семилетнего Артема и двухлетнего Ваню. Фото: соцсети Владимира Преснякова

Ее так давно Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Супруги вместе уже больше 15 лет, а официально женаты 12 лет. Однако в последние годы их то и дело подозревают в ссорах и расставаниях.

- Петь лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга, - подписал фото музыкант.

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