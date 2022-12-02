Рэпер Леша Свик впервые стал отцом и показал новорожденного малыша

Пара сыграла свадьбу в июне 2022 года. Фото: telegram-канал Леши Свика

Известный певец и рэпер Леша Свик впервые стал отцом. В июне этого года он женился на блогерше из Москвы Ксении Ткачевой.

А через пол года она подарила ему ребенка. Радостной новостью поделился в социальных сетях.

- Рожать говорит сегодня будет, я говорю, подожди до завтра, дата хорошая будет, - рассказал перед родами жены певец.

Ребенок родился в первый день зимы.

- 1.12.22. 21:15, спасибо, - коротко подписал рэпер трогательное фото из больницы.

Пара поженилась спустя месяц после предложения. Фото: социальные сети Леши Свика

Предложение возлюбленной Алексей Норкитович сделал в мае. Тогда он выставил трогательное фото, на котором целует Ксению, а она показывает в камеру обручальное кольцо.

- Потеряли пацана, - подписал фото певец.

В комментариях тогда певца также поспешили поздравить Ольга Бузова, рэпер Homie, Мари Краймбрери и другие звезды шоу-бизнеса.

Ранее, в марте 2022 года, Леша Свик впервые показал свою маму. Музыкант приехал в родной Екатеринбург.

А до этого друзья и знакомые рэпера, а также коллеги по сцене исполнители Homie и Dramma рассказывали «КП-Екатеринбург», как певец начинал свою карьеру, как жил в Екатеринбурге, всегда ли мечтал о сцене, и как были созданы его главные треки.

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