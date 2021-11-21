Приятели отметили, что певец мечтал о сцене с детства. Фото: Instagram alex_svik

Сегодня, 21 ноября, певцу Леше Свику исполняется 31 год. Слава и популярность пришли к молодому исполнителю из Екатеринбурга в 2017 году, когда он выпустил песню «Я хочу танцевать». И через год сразу два трека «Дым» и «Малиновый свет» вошли в топ-30 самых популярных треков года в социальной сети «ВКонтакте»… А дальше - стремительный карьерный рост. Жизнь в Москве. Почти миллион подписчиков в Instagram. Дуэт с Ольгой Бузовой…

Но каким певец был до популярности, мало кто знает, ведь он практически не дает интервью и о своем прошлом рассказывает редко. Как Леша Свик начинал свою карьеру, как жил в Екатеринбурге, всегда ли мечтал о сцене, и как были созданы его главные треки, «КП»-Екатеринбург рассказали его друзья и знакомые, а также коллеги по сцене исполнители Homie и Dramma.

До 27 лет певец прожил в Екатеринбурге. Фото: официальный аккаунт Леши Свика «ВКонтакте»

«ВСЕГДА БЫЛА ТУСА»

Алексей Норкитович, так на самом деле зовут певца, переехал в Москву, когда ему было 27 лет. До этого он всю жизнь прожил в Екатеринбурге на Уралмаше. Леша Свик ненавидел учиться и свою молодость пропадал на шумных тусовках с друзьями.

- С Лехой мы познакомились лет 6-7 назад благодаря общему другу. Мы были в одной компании и все вместе общались, - рассказывает его подруга, блоггер Варвара Лесовая. - До популярности был очень веселый активный тусовщик, всегда был за любой кипиш. Я могла ему в любой момент написать, и у него всегда была тусовка, на которую можно было прийти. Человек-праздник, одним словом.

Леша Свик в родном дворе в Екатеринбурге. Фото: Instagram alex_svik

Но, как оказалось, далеко не все знакомые запомнили Лешу Свика именно таким.

- Мы познакомились в 2016 году в Екатеринбурге в общей компании. Собирались с ребятами иногда по выходным, сидели, веселились. Я тет-а-тет никогда не общалась с Лешей, мне он казался очень неприятным парнем, - рассказала «КП»-Екатеринбург его знакомая, попросившая не называть имени. - Он, сколько я помню, всегда был высокомерным человеком. Как-то на общей тусовке он был очень пьян и очень пошло шутил. Это очень некрасиво по отношению к девочкам, сидящим рядом. В один момент он повернулся к нам с подругами и спросил: «Че, девчонки, [интимные органы] мои обсуждаете». Максимально неприятно было.

В 2019 году у Леши Свика вышел фит с Ольгой Бузовой «Поцелуи на балконе». Фото: Instagram alex_svik

«Я БУДУ ИЗВЕСТНЫМ, ВОТ УВИДИТЕ!»

По воспоминаниям друзей, Леша Свик с самого детства мечтал стать музыкантом. Об этом стремлении он всегда говорил на общих тусовках.

- Он никогда не был обделен вниманием. И очень любил быть в центре этого внимания. По моим воспоминаниям, он всегда говорил: «Я буду известным, вот увидите!». Тогда он пел в группе в Екатеринбурге, а потом достиг большего масштаба, - говорит Варвара Лесовая, - Если честно, я не верила, что он добьется такого успеха. Для меня он был просто друг Леша, веселый парень, с которым никогда не скучно. Но он большой молодец, что у него все получилось. Мне кажется, Леша – это тот человек, который если чего-то хочет, то добьется этого всегда.

Как оказалось, многие его друзья точно также не думали, что екатеринбуржец добьется успеха в музыкальном поприще.

- Не помню, чтобы он говорил о том, что хочет стать знаменитым, но уже тогда он упорно записывал треки и публиковал их в соцсетях. И у него уже тогда было небольшое количество слушателей, но я даже не думала, что он станет популярным, - рассказала другая его знакомая.

Фото: Instagram alex_svik

«ОЧЕНЬ ВКУСНО ГОТОВИТ»

В родном городе Леша Свик поступил в Екатеринбургский колледж транспортного строительства, правда, отучился там всего несколько месяцев, а затем забрал документы. По словам друзей, учился он на повара. И не смотря на то, что высшее образование Леша не получил, все же отдал дань выбранной профессии. В Екатеринбурге он больше четырех лет работал поваром, а затем су-шефом. Вкусными блюдами Норкитович баловал и своих друзей.

- Леха очень вкусно готовил. Помню, когда мы собирались у него с друзьями, на утро после тусовки, все его блюда казались божественно вкусными, - улыбается Варя Лесовая.

Зато сейчас Свик предпочитает домашней кухне еду в ресторанах.

- Честно, для меня он ни разу не готовил. Когда мы пересекаемся, в основном, ходим в какие-то заведения. Я, кстати, никогда не замечал, чтобы он критиковал ресторанную еду, оценивал ее с профессиональной точки зрения и говорил: «Вот это не вкусно приготовлено, надо переделать», -говорит белорусский певец и друг Свика репер Homie.

Леша Свик и певец Homie, 2015 год. Фото: официальный аккаунт Леши Свика «ВКонтакте»

«ПЕЛ В КАРАОКЕ СВОЮ ПЕСНЮ»

Аранжировкой треков «Дым» и «Малиновый свет», которые принесли певцу особую популярность, занимался украинский битмейкер Николай Дубровин. Он рассказал «КП»-Екатеринбург, как создавались совместные треки и, что Леша Свик обсуждает с друзьями.

- Музыкой Леха занимается уже больше десяти лет. Мы познакомились в 2018 году, как раз после того, как выстрелил его трек «Я хочу танцевать». Я увидел его псевдоним и подумал: «Прикольно, я хочу с ним сотрудничать». Тогда отправил ему бит один, который потом оказался треком «Дым». Ему очень понравился, и уже через неделю он скинул мне демо. Я говорю: «О! Звучит очень даже хитово». И мы его быстренько доделали. Потом где-то через месяцок я ему еще один бит отправил. А Лехе он настолько понравился, что он буквально за полчаса написал припев. Так зародился «Малиновый свет». Нам самим трек очень зашел, и мы поняли, что будем выпускать его летом, потому что атмосфера у него летняя. Оба этих трека дали огромный толчок в творчестве и мне, и Лехе.

Фото: Instagram alex_svik

Сейчас Николай и Леша продолжают активно сотрудничать. Так Дубровин сделал аранжировку к недавно вышедшим трекам «Инстосомния», «Я буду помнить» и другим.

- Мне нравится, что Леша пишет о чем-то не для того, чтобы это было в тренде, а в первую очередь о том, что у него на душе. Он очень глубоко видит и описывает все личные моменты. Но с друзьями, по крайней мере, со мной о личном он не говорит. Мы, мужики, обсуждаем спортзал, качалку, питание, какие-то шутки, мемчики. У него, кстати, превосходное чувство юмора. Леха не лишен и самоиронии. Один раз он приезжал к нам в город, и мы были в караоке. Пошли за vip-столик. Официантка включила его треки, чтобы, так сказать, уважить артиста, а он не мог отказать и спел свою же песню в караоке. Это, как раз, был «Малиновый свет». Я потом шутил: «Пели в караоке песни Свика, и Леха спел лучше всех», - улыбаясь, рассказывает Николай.

Фото: скриншот из клипа на трек Леши Свика и Dramma «Океан»

«СТЕСНЯЕТСЯ СВОИХ ТРЕКОВ»

При этом многие знакомые исполнителя отмечают - Леша Свик не любит слушать свои песни при друзьях.

- Он не любит, когда где-то в заведениях включают его трек, или просят спеть знакомые. Или, например, в зал ходим, предлагаем его трек включить, а он такой: «Не, не надо, зачем из этого шоу устраивать». То есть он не хвастливый в этом плане, - рассказал битмейкер Николай Дубровин.

- Да, мы, музыканты, вообще не слушаем свои треки при друзьях, потому что уже на стадии записи нам он настолько надоедает, что на момент премьеры мы просто его не можем слушать. Я на сто процентов уверен, что у Леши также, - объясняет белорусский певец и друг Свика Homie.

Homie и Леша Свик дружат уже больше восьми лет. Фото: официальный аккаунт Леши Свика «ВКонтакте»

О том, что Леша Свик скромный и простой парень в кругу своих, говорят все его близкие друзья.

- Я знаю Леху уже лет 8. Считаю, что он не зря появился на моем пути, потому что он максимально простой человек. По крайней мере, по отношению ко мне. Таким он и был до популярности, - говорит Homie.

- Мы познакомились в 2013 году. Тогда Леха сразу поразил меня своей открытостью и добротой, - рассказал о певце рэпер Dramma, с которым Свик выпустил несколько совместных треков, в том числе «Нимфоманка». - Он всегда был очень отзывчивый. К нему можно было обратиться за советом, а он всегда поддержит и поможет в любое время, чего бы ему это не стоило.