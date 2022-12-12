SHAMAN стал известен благодаря хитам «Встанем» и «Я русский» Фото: Даниил ОПАРИН

Певец SHAMAN собрал аншлаг на концерте в Екатеринбурге и сделал откровенное признание. Автор хитов «Встанем» и «Я русский» выступил 11 декабря в «Космосе».

В уральскую столицу Ярослав Дронов, именно так на самом деле зовут SHAMAN, приезжает во второй раз. В начале концерта певец исполнил композицию «Спасибо» и поблагодарил поклонников за любовь и преданность.

- Я стою перед вами, как перед Богом, - посвятил он зрителям строки из этой песни. - Без вас ничего бы не произошло. Вся моя жизнь ради вас. Сцена для меня – это храм, где я исповедуюсь.

SHAMAN собрал аншлаг на концерте в Екатеринбурге Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Завороженные энергетикой певца зрители не переставали аплодировать ему и петь с музыкантом в унисон. Во время концерта SHAMAN исполнил главные хиты «Встанем» и «Я русский», а также гимн России. Эти композиции зрители с замиранием сердца слушали стоя, подняв в воздух флаги Российской Федерации.

- Я всегда говорил, что являюсь независимым артистом благодаря интернету и народной любви, - гордо заявил публике артист. - Именно вы сделали меня самым с счастливым человеком на свете.

Во время выступления певец также исполнил свои другие лирические и зажигательные композиции. Не обошлось и без нескольких каверов, которые также принесли ему известность на просторах интернета. SHAMAN спел «На заре» группы «Технология», «Ты как во сне» Валерия Леонтьева и «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.

Под гимн России и главные хиты SHAMAN зрители подняли флаги Российской Федерации Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В перерывах между песнями к сцене подходили десятки зрителей, чтобы подарить Ярославу цветы и памятные сувениры. Напомним, все билеты на концерт были раскуплены за несколько недель до него.

В конце выступления артист анонсировал дополнительный концерт в Екатеринбурге, который пройдет в «Космосе» 24 февраля.

Ярослав Дронов прославился в начале 2022 года, когда выпустил патриотическую песню «Встанем», откликнувшуюся в сердцах миллионов слушателей. Затем в июле 2022 года его клип на песню «Я русский» за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube. А на сегодняшний день его посмотрело уже более 21 миллиона человек.

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