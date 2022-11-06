«Кроме меня и Лепса никого не осталось»: Лолита высказалась о сбежавших из России артистах

Во время концерта Лолита очень тепло общалась со зрителями и шутила на актуальные темы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская высказалась о сбежавших из России артистах. Певица выступила с концертом в Екатеринбурге в «Космосе». Она исполнила главные хиты «Пошлю его на...», «На Титанике» и другие композиции.

Свое выступление Лолита начала с неожиданного появления. Певица вышла в больничном халате и медицинской маске и исполнила песню Моргенштерна* «Кадиллак».

А затем буквально сорвала с себя этот образ со словами «Как же надоели все эти пандемийные ограничения» и предстала перед публикой в обтягивающем блестящем черном комбинезоне.

Певица удивила фанатов выйдя в больничном халате под песню Моргенштерна* (признан иногентом). Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Во перерыве между песнями она в шутку посетовала на то, что завидует своему коллеге Григорию Лепсу, мол, только его песни все поют в караоеке, а также упомянула сбежавших из России артистов.

- Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось, - сказала Лолита. - Гриша скоро будет тоже выступать в Екатеринбурге. Давайте вы хотя бы первые три песни его выступления не будете подпевать, чтобы мне не так завидно было.

Во время концерта экс-участница «Кабаре дуэт Академия» очень тепло общалась со зрителями. Она выходила в зал, обнималась и целовалась с ними, делала фото и видео на память.

А в начале выступления извинилась перед жителями города за то, что ей пришлось перенести концерт.

- Простите меня еще раз. Спасибо всем, кто сдал билеты и купил их снова, - сказала со сцены певица.

Напомним, звезда должна была выступить в уральской столице с праздничным концертом 8 марта, но из-за болезни певице пришлось отменить свой концерт. В день отмены концерта она записала видео, в котором принесла зрителям публичные извинения.

- Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю, - искренне рассказала Лолита Милявская в своей речи.

*Внесен в России в список физлиц-иногентов.

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