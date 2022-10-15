Каждая песня («Встанем», «Я русский») набирает сумасшедшее количество просмотров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В интервью «КП-Екатеринбург» лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин честно высказал отношение к стремительно набравшему популярность российскому исполнителю SHAMAN.

- Я слышал две его песни. В интернете они мне попадались. Все там хорошо сыграно. Все хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано, - говорит Владимир Шахрин.

Певец SHAMAN (в миру — Ярослав Дронов) ворвался в музыкальную повестку совершенно неожиданно. Вдруг каждая песня автора и исполнителя, попадающая в интернет («Встанем», «Я русский»), стала набирать сумасшедшее количество просмотров, прослушиваний, лайков и восторженных откликов.

В интервью радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) певец рассказал, что значит его псевдоним, как стать суперзвездой, вернется ли он в проект «Голос» в качестве наставника и что для него значит быть русским.

КСТАТИ

В интервью «КП-Екатеринбург» Владимир Шахрин также рассказал, как долгие годы сохранять прекрасные взаимоотношения с близкими, о гуманитарной помощи фронтовикам и впервые высказал отношение к специальной военной операции на Украине.

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