Владимир Шахрин: «Спецоперация может закончиться только победой одной из сторон. Мы все хотим, чтобы это была победа России»

Группа «Чайф» с самого начала специальной военной операции занимается сбором гуманитарной помощи фронтовикам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Легенда отечественного рока Владимир Шахрин принял участие в съемках фильма Евгения Горенбурга «Гриша Субботин». В картине, которая выходит на большие экраны в ноябре 2022 года, музыкант сыграл самого себя. Перед премьерой фильма лидер группы «Чайф» дал большое интервью «КП-Екатеринбург». Владимир Шахрин впервые рассказал об отношении к частичной мобилизации и СВО, а также о сборе гуманитарной помощи фронтовикам и, как относится к творчеству певца SHAMAN.

Владимир Шахрин и Евгений Горенбург давние друзья Фото: Алексей БУЛАТОВ

«У ДРУЗЕЙ СНИМАЮСЬ БЕСПЛАТНО»

- Владимир Владимирович, вы как-то рассказывали, что не очень любите сниматься в кино…

- Съемки – процесс достаточно утомительный и не такой интересный, как может казаться со стороны. Это очень долгое ожидание и очень небольшой отрезок времени, когда ты занимаешься делом и находишься в кадре.

- Чем же вас тогда заманил в фильм Евгений Горенбург?

- Женя Горенбург – мой старинный друг, и я ему просто не могу отказать. И с режиссером фильма Кириллом Котельниковым меня тоже очень давняя дружба связывает. А я готов по возможности сделать все, что нужно, чтобы помочь своим друзьям. Поэтому я снимался в этом кино бесплатно, ни копейки денег не взял. Я сыграл в нескольких сценах камео. Это очень светлая, добрая и интересная и, самое важное, екатеринбургская история. Там все про наш город. Это мощная попытка сделать «нестоличное» кино.

- Как для вас прошли съемки? Были ли какие-то казусы или форс-мажоры?

- У меня был всего один съемочный день. Он был совершенно обычным: сидели-сидели-сидели, а потом нам сказали: «Все, идем в кадр!». Атмосфера была очень приятная. На съемках было много моих старых знакомых. Мы поболтали, порассказывали анекдоты, похихикали.

Владимир Шахрин назвал фильм «Гриша Субботин» добрым и светлым кино. Фото: продюсерский центр «Лад»

- Приключения с главным героем происходят из-за его стремления помогать людям. С вами когда-нибудь случались ситуации: «Не делай добра – не получишь зла»?

- Бывают такие случаи, когда ты от всей души пытаешься помочь…(Задумывается). Самый очевидный пример, который многие знают, это когда я вписался в историю постройки храма на набережной. Тогда я был абсолютно уверен, что смогу объяснить жителям города, что это хороший компромиссный вариант, когда вместе с храмом могла появиться красивая и современная набережная, как набережная на Горького, между Малышева и Куйбышева. Там же был огромный проект. Я его смотрел. И я ходил на митинги, когда собирались и верующие, и те, кто против. Мне казалось, что я своим каким-то авторитетом примерю горожан. Но после этого на меня вывалилась куча какого-то невероятного дерьма. Я в жизни столько хейта по отношению к себе не испытывал. Вот это был наглядный пример: «Хочешь как лучше, ну получи…» (Смеется).

Владимир Шахрин принимал активное участие в разрешении спора о строительстве храма Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ ВРЕМЯ ВПАДАТЬ В УНЫНИЕ»

- Но вы то, как раз, наоборот, много помогаете людям, особенно сейчас… Можете рассказать про гуманитарную помощь для наших ребят?

- Группа «Чайф» с самого начала спецоперации помогает 205-й казачьей бригаде, в которой служат наши ребята. Некоторых мы знаем лично. Это военные, которые точно пишут, что им нужно. И мы им, туда, на фронт, это регулярно отправляем. Буквально вчера Бегунов отправлял фото о том, что очередная посылка ушла. В нее я с записочкой положил свой профессиональный немецкий бинокль. Хочется верить, что каждая вещь, которую мы отправляем в посылках, кому-то поднимет настроение, а кому-то, возможно, даже спасет жизнь.

- Недавно вы также выкладывали видеоролик, в котором показывали полную продуктовую телегу гуманитарной помощи…

- Это гуманитарная помощь мобилизованным в Елань и 32-ой военный городок. Этот ролик я выложил на эмоциях, потому что был очень расстроен телефонным разговором с одним известным артистом, моим приятелем, который сказал, что не будет выступать перед военными и не будет помогать армии. Я, честно говоря, был шокирован, потому что не ожидал от него. И утром, чтобы исправить свое настроение, пошел в магазин и набрал полную телегу самых необходимых вещей. Старался брать непортящиеся продукты, средства гигиены небольших объемов, чтобы мобилизованные могли брать их с собой в вещь-мешок, а также батарейки и беспроводные зарядные устройства, которые очень нужны, чтобы заряжать квадрокоптеры и планшеты, с которых они управляются.

«В наше время каждый должен делать свою работу хорошо и надеяться, что другие люди будут делать то же самое», - уверен Владимир Шахрин Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На чем сейчас важно концентрироваться, чтобы не поддаваться панике?

- Я общался с людьми, которые находятся в состоянии подавленности и депрессии. Я им говорю: «У вас есть кто-то из знакомых, кого забрали? Или человек, который погиб?». Отвечают: «Нет». Тогда почему вы заранее начали себя под плинтус загонять. Не понимаю этого и говорю им: «Прекратите сейчас же». В наше время, я считаю, каждый должен делать свою работу хорошо и надеяться, что другие люди будут делать то же самое. Сейчас не время впадать в уныние. Это не приблизит окончание спецоперации ни на минуту. А вот, как раз, активные действия такие, как помощь нашим ребятам, могут приблизить ее окончание. На данный момент ситуация такая, что спецоперация может закончиться только победой одной из сторон. И, конечно, мы все хотим, чтобы это была победа России.

- На ваш субъективный взгляд, как думаете, когда спецоперация может закончиться?

- Я думаю, никто этого, конечно, не знает. Но я по своей натуре человек оптимистичный. И мой оптимизм почему-то мне подсказывает, что активная фаза, которая переведет к столу переговоров, может к Новому году закончится.

Группа «Чайф» регулярно помогает мобилизованным и фронтовикам Фото: Евгения ГУСЕВА

- А вы не планируете поехать в Луганск или Донецк с концертом? Или может выступить у нас в учебных частях, как Вадим Самойлов?

- Мы играли в военном госпитале. А чтобы взять рюкзак, гитару и поехать, это нужно с руководством армейским договариваться. Вадик Самойлов давно в этой истории. Он знает, кому нужно звонить. Потому что ту же аппаратуру нужно военным бортом перевозить и самим тоже добираться туда. Теоретически, конечно, мы готовы это делать, но нужно понимать, настолько это рационально. Потому что мне кажется, что мы и здесь можем делать определенную работу. Например, нашим с вами разговором мы в какой-то мере тоже оказываем поддержку парням, которые находятся там, впереди. Это здорово, что многие ребята находят силы и мужество, чтобы туда поехать. Для этого, правда, нужно мужество, потому что всегда есть определенный риск. В свое время мы и в Таджикистан, и в Чечню ездили. Но мы были помоложе. Сейчас мне 63 года, и для окопных приключений я немножко староват.

- Среди ваших друзей и знакомых есть те, кого мобилизовали или может люди сами ушли добровольцами? Расскажите о них?

- Мобилизованных нет. Есть только знакомые, которые хотели пойти добровольцами, но они примерно моего возраста, и их в военкомате развернули и сказали: «Не надо». Нет пока такой нужды – 60-летних призывать.

- Что бы вы сказали женам и семьям мобилизованных?

- Мне сложно что-то им советовать. Потому что я в другой ситуации нахожусь. Из моей семьи никого не призвали. Но это все очень тяжело и волнительно. И, конечно, я хочу пожелать всем женам, мамам, дочерям дождаться своих мужчин, а им пожелать мужества и самой обычной солдатской удачи. Потому что на фронте очень много зависит от случайностей и удачи. Пусть им всем повезет.

Владимир Шахрин верит, что активная фаза спецоперации, которая приведет к переговорам, может закончиться к Новому году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ»

- Что можете сказать по поводу уехавших из России музыкантов, в числе которых сейчас Алла Пугачева и Земфира?

- Я с ними практически не знаком, ничего про них не знаю и не знаю их жизненные обстоятельства. По большому счету я понимаю, что ничего такого не случилось. Уехало два десятка артистов. Это их дело...

- Многие сейчас их обвиняют в предательстве Родины…

- Меня эта тема как-то даже не волнует. Уехали и уехали. Я один раз видел Аллу Пугачеву живьем и раза три за кулисами общался с Земфирой. Они мне не близкие люди. Меня с ними ничего не связывает. Я не хочу их ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Это как, когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Чего теперь драку что ли устраивать? Может у этого человека горе в семье, и у него случился нервный срыв.

- Знаете такого певца, как SHAMAN. Как думаете, его появление на сцене оказалось своевременным с точки зрения поднятия патриотизма?

- Я слышал две его песни. В интернете они мне попадались. Все там хорошо сыграно. Все хорошо спето. Судя по количеству просмотров, то есть около четырех миллионов, это очень своевременно и востребовано.

Многие из ранее выпущенных песен группы оказались актуальны как никогда Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас многие музыканты выпускают хиты, отражающие происходящие события. «Чайф» планирует что-то такое выпускать?

- У нас достаточно песен, которые актуальны и на сегодняшний момент. На концертах во время юбилейного тура композицию «Силы небесные» мы пели со слезами на глазах. А буквально два дня назад на репетиции мы вспомнили песню «Время придет выбирать» из альбома «Слова на бумаге». В припеве поется: «Время придет выбирать, с кем встречать рассветы, и для кого петь, на что ты готов ради этого мира, на какой войне ты готов умереть». Эти строки были написаны несколько лет назад, а такое ощущение, что только вчера. Поэтому, если кто хочет музыкального высказывания от группы «Чайф», может послушать эту песню, в ней уже все сказано.

- С «Ой-йо», наверное, та же история…

- Песня «Ой-йо» каким-то удивительным образом получилась вечной. Она каждый раз про разное. Поскольку в припеве практически нет слов, одни междометия, каждый человек вкладывает в него свой смысл. Как-то мне, как автору, с ней повезло.

Группа «Чайф» выступает на сцене уже 37 лет. Фото: социальные сети

«МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ ПАРНЕМ С ГИТАРОЙ»

- 37 лет на сцене по нынешним меркам – это мощно. Если выбрать что-то одно, что помогло музыкантам группы «Чайф» сохранить прекрасные отношения?

- Нам нравится этим заниматься. Это любимое дело. Вот и все. Для меня точно. Надеюсь, как и для каждого из нас. Я просто люблю быть парнем с гитарой. (Улыбается).

- Самые приятные для вас слова, сказанные о группе «Чайф»?

- Наверное, за все эти 37 лет это слова о том, что группа «Чайф» единственная и неповторимая в своем роде, что другой такой нет. В наше время это редкость. Когда ездишь на гастроли и включаешь какой-нибудь музыкальный канал, пока не прочитаешь подпись с именем артиста, не поймешь, кто это. Они выглядят одинаково и звучат одинаково. А группа «Чайф» все-таки такой штучный товар.

- А кто вам впервые сказал про уникальность: зритель или кто-то из авторитетных музыкантов?

- Это был концертный директор и продюсер группы «Наутилус Помпилиус» Константин Ханхалаев. В 1987 году у нас был первый концерт в Москве. О подошел к нам за кулисами и сказал: «Блин, вы же прямо уникальны. Мне это интересно. Если вы не против, я бы, условно говоря, отстал от «Наутилуса» и с удовольствием поработал бы с вами». Для нас тогда было очень важно, что человек бросает бешено популярную группу и начинает работать с нами.

Владимир Шахрин уверен, сохранить хорошие отношения поможет только желание их сохранить Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Константин в тот момент думал, что «Наутилус» и без него справится?

- Да-да. Желающих заниматься «Наутилусом» в то время была целая очередь. Так что он понимал, что он их не подведет.

- Скоро у вашего коллеги Вячеслава Бутусова день рождения. Вас можно назвать друзьями?

- Я очень люблю Славу. Он замечательный человек, самодостаточная личность и прекрасный автор, очень самобытный, неповторимый и ни с кем не сравнимый. Я его очень уважаю, как мужчину. Но, наверное, друзьями нас все-таки не назовешь. Если с Бегуновым, Севериным или Двининым мы дружим семьями, постоянно встречаемся, отмечаем все праздники, то со Славой мы видимся гораздо реже, общаемся на гораздо более узкие темы. Но я безусловно счастлив, что жизнь подарила мне встречу и общение с этим человеком. И пользуясь возможностью, от всей души его поздравляю с днем рождения.

Елена и Владимир прожили вместе 46 лет. Фото: пресс-служба «Чайф»

«ВАЖНЕЕ СОХРАНИТЬ МИР В СЕМЬЕ»

- С женой Еленой вы уже 46 лет вместе. Ого! В чем вы в первую очередь видите ваше семейное счастье?

- Как говорится, счастье любит тишину. У нас все хорошо. Я не хочу рассказывать подробности, а то люди еще начнут завидовать, могут сглазить.

- Но что помогло вам сохранить семью в современных реалиях. Вокруг посмотришь, пары обычно больше двух-трех лет не живут…

- Но мы ведь с Леной и не в современных реалиях выросли. Такие мы с Леной уже реликтовые персонажи. (Смеется). Поэтому у нас еще по старинке все. Влюбился на первом курсе, женился и живешь себе счастливо, строишь дом, ростишь детей, внуков.

- Складывается впечатление: чтобы люди могли создать крепкую семью, им нужно было родиться в то время?

- Ситуация правда изменилась. Сейчас люди более свободны от условностей. Многие ошибочно думают, что расставание со второй половинкой – это никакая не трагедия. И ничего не боясь, скажем так, не соблюдают технику безопасности в семейных отношениях. У нас с женой у обоих есть умение останавливаться в какой-то момент и уступать. Прямо как в нашей песне «Не доводи до предела».

Кадр со съемок фильма. Фото: продюсерский центр «Лад»

- То есть это воспитание того времени на вас так повлияло? А как же сейчас людям быть?

- Надо просто спросить себя: «Тебе что важнее, доказать правоту или сохранить мир в семье, хорошо провести вечер, чтобы тебе твоя жена перед сном сказала спокойной ночи, а утром сказала доброе утро». Просто реши, что для тебя важнее и следуй этому. Нет никакого унижения в том, что ты умеешь уступать, у находить компромиссы и сглаживать углы. Тут нужно просто хотеть. Если ты хочешь, чтобы у тебя была семья, то она у тебя, скорее всего, будет. А если ты не хочешь или не знаешь, хочешь ты или нет, тогда и начнется брожение и шатание.

КСТАТИ

Сюжет фильма «Гриша Субботин» разворачивается вокруг студента, который работает доставщиком еды и постоянно попадает в необычные ситуации. Приключения с ним происходят из-за его стремления помогать людям. В картине также сыграли звезды шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Дмитрий Брекоткин. Фильм выйдет на большие экраны в более 500 кинотеатрах по всей стране с 17 ноября. Его трейлер вы можете увидеть уже сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Шахрин назвал певца SHAMAN своевременно востребованным. Легенда русского рока честно высказал отношение к стремительно набравшему популярность исполнителю (подробнее)

Рожков, Брекоткин и Шахрин снялись в фильме Горенбурга про Гришу. Ленту покажут в кинолентах по всей России в ноябре 2022 года (подробнее)