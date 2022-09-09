Рожков, Брекоткин и Шахрин снялись в фильме Горенбурга про Гришу

Роли получили участники шоу «Уральские пельмени». Фото: предоставлено пресс-службой Ural Music Night

Команда фестиваля Ural Music Night готовит к прокату в кинотеатрах художественный фильм. Продюсером стал директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург, он же был одним из актеров в картине «Гриша Субботин». Роли получили участники шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Дмитрий Брекоткин, а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

- Фильм выйдет в прокат 3 ноября сразу во всех кинотеатрах страны. В этом нам помогла Ассоциация владельцев кинотеатров. Они занимались прокатом и продвижением, - рассказала «КП-Екатеринбург» представитель Ural Music Night Александра Постникова.

Фильм выйдет в прокат 3 ноября сразу во всех кинотеатрах страны. Фото: предоставлено пресс-службой Ural Music Night

Съемки длились почти три месяца еще в 2020 году. Сюжет разворачивается вокруг молодого человека Гриши Субботина, который работает доставщиком еды и постоянно попадает в необычные ситуации. Приключения с ним происходят из-за его стремления помогать людям. Официальная публикация трейлера пока готовится, но увидеть его уже можно на видеохостинге YouTube.

Съемки длились почти три месяца еще в 2020 году. Фото: предоставлено пресс-службой Ural Music Night

Кроме того, Евгений Горенбург планирует в следующем году провести новое городское событие. По словам директора фестиваля, к юбилею Екатеринбурга он планирует устроить международную книжную ярмарку. В команде уже придумали, как ее сделать. На мероприятие Горенбург уже планирует пригласить писателя и музыканта Ю Несбё, у которого есть своя рок-группа.