Григорий Лепс является одним из самых востребованных российских артистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Григорий Лепс ответил на слова Лолиты о последних звездах российской эстрады. На гастролях в Екатеринбурге певица прокомментировала отъезд своих коллег по сцене из России, а также пошутила, что завидует Григорию Лепсу, мол, только его песни все поют в караоке.

- Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось, - сказала Лолита. - Гриша скоро будет тоже выступать в Екатеринбурге. Давайте вы хотя бы первые три песни его выступления не будете подпевать, чтобы мне не так завидно было.

Во время своего концерта в Екатеринбурге Лолита назвала себя и Лепса последними артистами на российской эстраде Фото: Борис КУДРЯВОВ

На эти слова коротко ответил директор Григория Лепса.

- Важный инфоповод – это то, что мы вчера выехали в Луганск, чтобы завтра петь для ребят. А сказать на концерте: «На эстраде остались только Лепс и я» – это не инфоповод, - уточнил в разговоре с «КП-Екатеринбург» директор Григория Лепса.

Рассказать подробнее о поездке певца в Луганск его директор отказался.

- Мы поддерживаем бойцов делами, а не рассказами. Наша гражданская позиция – это действия, которые мы совершаем, - пояснил он «КП-Екатеринбург».

Артист поедет с концертом в Луганск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Григорий Лепс уже не первый раз отправляется на Донбасс. Артист навещал бойцов в мае 2022 года.

- Мы приехали поддержать ребят – попеть. Надеюсь, что мы их немного отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов – пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег, - рассказывал тогда Григорий Викторович.

При том, что Григорий Лепс является одним из самых востребованных певцов в стране, как только он стал большим артистом, начал активно заниматься благотворительностью, он нередко помогает больным детям и другим нуждающимся.

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