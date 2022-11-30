Оголившаяся Наталья Подольская исполнила для мужа эротический танец

Певиц уехала отдыхать в ОАЭ без супруга. Фото: социальные сети

Наталья Подольская сделала мужу приятный сюрприз. 40-летняя певица выставила в соцсети видео, на котором танцует в красном шелковом пеньюаре.

- Этот танец я посвящаю своему любимому мужу, с которым вот уже 17 лет я чувствую себя абсолютно счастливой, любимой и свободной. Ведь любовь это гармония, - подписала видео со страстным танцем певица.

Владимир Пресняков в свою очередь поспешил ответить жене в комментариях под постом.

- Любимая, следующий эротический танец с меня, - написал довольный музыкант.

Неделю назад Наталья Подольская с сыновьями семилетним Артемом и двухлетним Ваней улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Глава семейства вместе с ними не полетел.

Супруги воспитывают двоих сыновей семилетнего Артема и двухлетнего Ваню. Фото: социальные сети Натальи Подольской

- Похудела после съемок Ледникового прилично. Аппетита нет. Володя не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом. Но море всегда меня успокаивает и умиротворяет. План – восстановление, - подписала жаркие фото в купальнике певица.

Напомним, не так давно Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Супруги женаты уже 12 лет. Однако в последние годы их то и дело подозревают в ссорах и расставаниях.

- Петь лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга, - подписал фото музыкант.

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