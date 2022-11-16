Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе уже больше 15 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Пара Владимир Пресняков и Наталья Подольская считается одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе уже больше 15 лет, а официально женаты 10 лет. У пары двое детей семилетний Артем и годовалый Ваня.

На публике артисты не стесняются демонстрировать нежные и трепетные чувства. Однако в последние годы вокруг семейства то и дело ходят слухи о ссорах и расставании.

Владимир Персняков крайне редко рассказывает о личной жизни, но, кажется, слухи изрядно надоели исполнителю. И в его социальных сетях появилось трогательное фото, на котором певец нежно целует жену.

Музыкант нежно поцеловал жену. Фото: социальные сети Владимира Преснякова

- Петь лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга, - подписал фото музыкант.

Сама Наталья Подольская в своих социальных сетях также опубликовала видео, на котором пара сливается в страстном поцелуе, сидя в кафе.

Напомним, во время пандемии певица сама признавалась в том, что на самоизоляции супруга трудно было постоянно находиться вместе, однако при этом они давно нашли секрет, как разрешить конфликты и сохранять гармонию в отношениях.

У пары двое детей семилетний Артем и годовалый Ваня. Фото: социальные сети Натальи Подольской

- Мы с Володей начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы уходим в разные комнаты, чтобы побыть в одиночестве. Но быстро успеваем соскучиться друг по другу, - рассказывала Наталья Подольская.

По мнению Подольской, счастливые семейные отношения - это общий труд мужчины и женщины.Оба супруга обязаны прилагать усилия и работать над отношениями. Если один из партнеров перестает над ними работать, начинаются проблемы. Напомним, для Натальи этот брак является первым, а вот для Преснякова - вторым. Сам музыкант неоднократно признавался, что именно рядом с Натальей познал настоящее семейное счастье.

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