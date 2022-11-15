Клава Кока сыграла Людмилу Гурченко в новогоднем фильме

В фильме певица исполнит легендарную песню «Пять минут». Фото: пресс-служба ТНТ

Клава Кока сыграет Людмилу Гурченко в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы!». Любимый всеми новогодний сюжет переплетется с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

- Клава Кока исполнит легендарную композицию «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», но начнет петь ее не за пять минут, а за тридцать семь до начала нового года, - рассказали «КП» - Екатеринбург» на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ

В новогодней сказке также собрался целый хит-парад звезд эстрады и комиков: Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрудинов, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти и многие другие.

Так, певец Хабиб предстанет в образе Эдуарда Хиля, а также эффектно появится из гигантской малины со своим хитом «Ягода малинка». А Люся Чеботина споет свой хит «Солнце Монако» в образе Britney Spears.

В фильме также сыграли Михаил Галустян, Тимур Батрудинов, Азамат Мусагалиев и многие другие звезды. Фото: пресс-служба ТНТ

Напомним, недавно Клава Кока рассказала о съемках в популярном проекте «СашаТаня». В сериале она сыграла саму себя.

- Пришлось встать в восемь утра, чтобы попасть на съемки. Пока учила текст, батарейка села, - подписала певица фото, на котором она спит в актерском вагончике.

Клава Кока все чаще снимается в кино. Фото: социальные сети певицы

Дебютом для Клавы Коки стали съемки в сериале Сергея Жукова «Евгенич». В этом проекте она также сыграла саму себя. «КП» - Екатеринбург» режиссер сериала Кирилл Папакуль рассказал, насколько хорошо Клава справилась со своей ролью.

В сериале также снялся и другой уральский певец Niletto. В интервью «КП» - Екатеринбург» Сергей Жуков признался, что Даня Прытков попал в его сериал именно благодаря Клаве Коке.

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