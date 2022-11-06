«Сыграла любовницу?»: Клава Кока снялась в сериале «СашаТаня»

Певица снялась вместе с Андреем Гайдуляном. Фото: социальные сети

Клава Кока снялась в популярном сериале «СашаТаня» на ТНТ. Певица сыграла роль самой себя.

- Друзья, а вы знаете, что сегодня я снимаюсь в сериале «СашаТаня»! «Легендарочка» подъехала, - радостно объявила певица.

Клава опубликовала несколько фото и видео со съемок в свои социальные сети и попросила подписчиков угадать, кого она играет.

Фанаты тут же стали предлагать свои идеи. Многие решили, что по сюжету Саша, роль которого исполняет Андрей Гайдулян, начнет изменять Тане – героине Вероники Рубцовой.

Многие подумали, что Клава сыграет любовницу Саши Сергеева. Фото: социальные сети

- Клава сыграет любовницу, - написало несколько человек в комментариях.

Однако большинство подписчиков все же склонялись к тому, что уральская певица сыграет саму себя. И оказались правы.

- Я играю камео. Это значит, что я играю саму себя. В целом неплохо получается. Может быть, реально задуматься над карьерой актрисы, -говорит Кока.

Для того, чтобы принять участие в съемках, певице пришлось встать в восемь утра. И это дало о себе знать.

- Пока учила текст, батарейка села, - подписала певица фото, на котором она спит в актерском вагончике.

Для Клавы Коки это вторая роль в кино. Фото: социальные сети

Для Клавы Кока эта роль стала второй в карьере актрисы. Дебютом стали съемки в сериале Сергея Жукова «Евгенич». В этом проекте она также сыграла саму себя. «КП-Екатеринбург» режиссер сериала Кирилл Папакуль рассказал, насколько хорошо Клава справилась со своей ролью.

В сериале также снялся и другой уральский певец Niletto. В интервью «КП-Екатеринбург» Сергей Жуков признался, что Даня Прытков попал в его сериал именно благодаря Клаве Коке.

Клава Кока также принимает участие в съемках шоу «Маска.Танцы». Певица занимает кресло одного из членов жюри. В эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» она рассказала, какие у нее сложились отношения с земляком Сергеем Светлаковым, который стал председателем жюри в этом проекте, а также впервые за долго время заговорила о личной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАККЖЕ:

«Никогда не знаешь, чего от него ждать»: Сергей Светлаков удивил Клаву Коку. Клава Кока раскрыла подробности личной жизни, дружбы с Филиппом Киркоровым и чем ее удивил Сергей Светлаков (подробнее)

«Меня не найти на обложках мужских журналов»: звезда сериала «САШАТАНЯ» Алина Ланина раскрыла, почему не участвует в откровенных съемках. Уральская актриса и звезда сериала «САШАТАНЯ» Алина Ланина рассказала, почему не общается с коллегами вне съемок, не участвует в откровенных фотосессиях, и из-за чего не любит люксовые бренды (подробнее)

«Не возвращалась к бывшему»: Клава Кока сделала признание о личной жизни. Клава Кока раскрыла подробности личной жизни (подробнее)

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков о дружбе с Niletto и Клавой Кокой: «Один из них попал в мой сериал по блату». Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, рассказал, из-за чего не хотел выступать с «Крошкой моей» после 40 лет, об отношениях с женой и какие убытки понес его бизнес (подробнее)

«Съемки – это сплошной форс-мажор»: Клава Кока и Niletto сыграли в сериале Сергея Жукова. Режиссер проекта Кирилл Папакуль рассказал, как звезды справились со своими ролями и поделился эксклюзивными видео со съемок (подробнее)