Музыканты сыграли в этом сериале самих себя. Фото: instagram Клавы Коки

В начале декабря на телеканале «Пятница» вышел авторский проект солиста «Руки вверх» Сергея Жукова под названием «Евгеныч». Это музыкальный сериал про продюсера из 90-х, который пропал из поля зрения после скандала. Спустя годы, он решает вернутся в шоу-бизнес и пишет хиты для звезд российской поп-сцены: Лолиты, Ольги Бузововой, Клавы Коки, Дани Милохина, Niletto, Димы Билана… Кстати, искать актеров на роли знаменитостей пришлось недолго. Ведь Сергей Жуков решил, что музыканты исполнят сами себя.

Кирилл Папакуль (справа) стал режиссером пилотной и 10-й новогодней серии

«КП»-Екатеринбург расспросила режиссера сериала Кирилла Папакуля о том, как справились с задачей наши земляки Клава Кока и Niletto, ведь и для того, и для другого это был первый опыт работы в кино.

- Клава Кока и Niletto сыграли в этом сериале самих себя, и оба дебютировали в этом проекте, - рассказывает Кирилл Пакуль. - Съемки — это вообще один сплошной форс-мажор. Гладко не проходит никогда. И в этом проекте никому из нас не было легко. Были ночные смены, где Niletto и Клава Кока по 12 часов были в кадре. Но всё прекрасное — трудно. И Даня, и Клава – дебютанты, поэтому для них все вдвойне было тяжело. Оба играли, как могли. Поскольку им пришлось играть самих себя, иногда им было смешно от самих себя. Поэтому без «косяков» не обходилось, что совершенно естественно.

Кирилл признается, что на съемках ребятам было очень весело. Фото: Кирилл Папакуль

Не смотря на сложности, кадры с Клавой и Данилом снимали с первого дубля. И тут актерам-новичкам пригодился тот опыт, который они получили во время съемок своих собственных клипов.

В новогоднем эпизоде также снялись и другие звезды шоу-бизнеса. Фото: Кирилл Папакуль

- Они старались, потому что пришли к Сергею Жукову. Нужно было не терять лицо, поэтому не в их интересах было капризничать, хоть было и тяжело. Но я их подбадривал. К тому же и сами они, как артисты, которые умеют работать на камеру и выступать перед публикой, знают, как вовремя собраться. А то, что они – непрофессиональные актеры, в какие-то моменты, наоборот, играло им на руку. Они были максимально естественны, поэтому первые дубли у них всегда были лучше всего, - добавляет Кирилл.

Клава Кока и Владимир Сычев. Фото: пресс-служба «Пятницы»

Во время съемок было тяжело, но в то же время очень весело. Папакуль уверен, что даже после нескольких съемочных дней всем обязательно будет что вспомнить.

Фото: пресс-служба «Пятницы»

- Мне очень приятно, что именно я стал режиссером той серии, съемки в которой стали дебютом для ребят. Всегда приятно быть чьим-то «родителем», если тебе благодарны за «рождение». Мы отлично поработали вместе, и теперь есть что вспомнить. Ребята – молодцы! Рад, что они впервые столкнулись с площадкой не только музыкальной, но и съёмочной, - делится эмоциями Кирилл.

Клава Кока поделилась впечатлениями от съемок в своем instagram. Фото: Кирилл Папакуль

Сама Клава Кока традиционно поделилась своими эмоциями и впечатлениями после двух съемочных дней в своем Instagram.

- Сегодня состоялся мой актёрский дебют на большом экране, именно не реклама или какой-то проект, а киносериал. Мне очень понравилось. Я давно мечтала об этом. И, наконец-то все карты сложились, чтобы моя карьера начала складываться, как карьера актрисы в кино. Еще очень приятно, что меня сегодня все хвалили и поддерживали, - рассказывала звезда совсем недавно в сторис своим подписчикам.

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