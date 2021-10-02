Мама Niletto впервые рассказала, каким ее сын был до популярности. Фото: из архива Светланы Прытковой

Накануне известному уральскому певцу Niletto исполнилось 30 лет. Перед Днем рождения музыканта «Комсомолка» пообщалась с его учителями из обычной общеобразовательной школы №7 Екатеринбурга. А на этот раз впервые о Даниле Прыткове рассказали его мама и семья. В интервью «КП»-Екатеринбург Светлана Александровна поделилась, каким сын был до того, как на него обрушилась слава, за что она его ругала и, каким его качеством она гордится больше всего.

Мама Niletto рассказала, как шалил ее сын в детстве. Фото: из архива Светланы Прытковой

«НЕ ЛЮБИЛ ХОДИТЬ ЗА ГРИБАМИ»

С мамой у Данила всегда были особенно трепетные отношения. Светлана Александровна с улыбкой вспоминает, что назвала сына в честь героя Уральских сказов Бажова - Данилы-мастера.

- Мне с детства очень нравятся уральские сказы. Там так красиво описана наша природа, особенно в сказах Бажова. Я даже как-то подарила сыну сувенир - фигурку этого Данилы-мастера, - признается Светлана Александровна.

Как и все мальчишки Данил был подвижным ребенком, не обходилось и без мелких шалостей. Например, когда семья выезжала за грибами, за Данилом нужен был глаз да глаз.

- Когда он был маленький, классе во втором учился, мы с семьей часто ходили за грибами. Ну и его, конечно, брали с собой. Дома то ведь одного не оставишь. А он не любил грибы собирать, и всегда домой старался убежать или прятался от нас за деревьями, вот тогда мы ему шороху то и давали, - смеется Светлана Александровна. – Но потом мы с его бабушкой нашли выход из положения. Сказали ему находить в лесу коряги и качаться на них. Это ему показалось намного интереснее, чем грибы собирать.

Niletto с мамой и старшей сестрой Ингой на жд вокзале в Екатеринбурге. Фото: из архива Светланы Прытковой

В недавно вышедшем фите с Брутто «Панда» певец ностальгирует по счастливому детству: «Сказала мама, ура, новый синий бегемотик… киндер откроет свой киндер». Сестра Данила рассказывает, что этих самых бегемотиков они с братом коллекционировали вдвоем, когда жили в Перми. Тогда Данилу было всего пять лет, а его сестре 11.

- Нам папа тогда давал по десять рублей каждому. Этого хватало на три киндера. Вот мы и бегали в киоск со всех ног за новенькими игрушками. А если попадались одинаковые, то можно было поменяться с теми, кто тоже коллекционировал, - вспоминает Инга. – У нас эта коллекция и до сих пор сохранилась.

«МАМА САДИСЬ, НЕ РАЗГОВАРИВАЙ И СЛУШАЙ»

Музыкой Данил Прытков начал заниматься в 2013 году, когда жил в Екатеринбурге. Niletto советовался со своей семьей о каждой написанной песне. А в 2019 году он выпустил трек «Повезет», строки из которой посвятил своим родителям.

- Для меня эта песня не была сюрпризом, он же дома ее писал. Я ее каждый день слышала, - рассказывает мама музыканта. - Раньше он все песни при нас писал, а сейчас, когда приезжает, ставит нам или напевает, или по телефону звонит и дает послушать. Когда в Екатеринбурге жили, он мне говорил: «Мама садись, не разговаривай, слушай, потом скажешь свое мнение». А я ведь женщина уже в годах, многие современные слова не понимала, вот он мне все и объяснял, что какое слово в песне значит.

Известный рэпер всегда спрашивал совет у семьи о каждой написанной песне. Фото: из архива Светланы Прытковой

Светлана Александровна уверяет – она знает каждую песню своего сына, но больше всего любит трек «Дай мне», ведь она лирическая и красивая.

«ПЕРВЫЕ ТАТУ БЫЛИ КОРЯВЕНЬКИЕ»

- Что он так одевается, я уже привыкла, потому что он с детства так ходил. Он современный парень и одевается по-современному. Меня все устраивает, нормально я считаю, - твердо отвечает Светлана Александровна на вопрос о неординарном стиле ее сына.

А вот к татуировкам мама и сестра певца относятся неоднозначно, хотя сами сделали себе несколько тату.

- Первые тату Данил сделал осенью 2013 года, когда я с мужем уехала в свадебное путешествие, а он остался в нашей квартире ухаживать за котом. И вот он там жил один, тогда решил стать музыкантом и набил на висках два компаса, - рассказывает сестра певца Инга. – Но мне, если честно, они не понравились, какие-то корявенькие. Но самое главное, чтобы он на лице ничего себе не набил. А моя любима тату у брата – это снежинка.

Данил Прытков вместе с отцом Сергеем Петровичем. Фото: из архива Светланы Прытковой

- На мой взгляд, у него слишком много татуировок, это перебор, - делится Светлана Александровна. - Можно было бы уже и остановиться.

При этом сама Светлана Прыткова три года назад тоже набила себе татуировку – бабочку на спине. А еще через год сделала тату на левой ноге – небольшую розочку.

- Как-то у нас внезапно мода пошла. Все коллеги начали делать. Ну и мне захотелось, - пожимает плечами мама певца. - Правда Данилка ругал меня за этих бабочек, сказал, что некачественно сделаны. А ему ответила, что я все равно не вижу, потому что она у меня сзади на спине.

Популярный рэпер при семье никогда не стеснялся выражать свои чувства. Фото: из архива Светланы Прытковой

«ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЛ ИЗ-ЗА РАССТАВАНИЯ С ДЕВУШКОЙ»

Во многих интервью Niletto признается, что не стесняется выражать свои эмоции при близких и может даже заплакать во время просмотра мультиков.

- То, что он по мультикам может зареветь, так это он с детства такой впечатлительный был. Грустную музыку он всегда принимает близко к сердцу, - рассказывает мама певца. – Я считаю, что это правильно быть естественным во всем, никогда не надо притворяться.

Светлана Прыткова признается, что Данил всегда делится с ней самыми сокровенными переживаниями. Например, он очень тяжело переживал расставание со своей девушкой Евгенией Кузнецовой, с которой встречался восемь лет.

- Я всегда готова выслушать и понять своего сына. Но, если чувствую, что мои советы не нужны, то не вмешиваюсь, - делится мама рэпера. - Мы все еще хорошо общаемся с Женечкой, но в их отношения я не лезу, и на эту тему я с сыном стараюсь не общаться, так как она для него очень болезненная.

Зимой 2020 года рэпер исполнил мечту матери и подарил ей двухэтажный дом в Подмосковье. Фото: из аккаунта Niletto в instagram

ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ МАТЕРИ

Последние несколько лет певец во всех интервью говорил о том, как сильно он хочет исполнить мечту своей матери и купить ей дом. Зимой 2020 года рэпер, наконец, перевез свою семью в Подмосковье, где подарил своей маме двухэтажный дом. Но Светлана Александровна признается, что для нее это, хоть и мечта, но совсем не главный подарок.

- В этот Новый год мы уже отпраздновали новоселье, собрались большой семьей. Я, конечно, знала, что он хочет подарить дом, но все равно счастлива. Дом двухэтажный светлый, большой, просто громадный. Но самый ценный подарок для мамы – это ее дети. Я горжусь своим сыном и тем, чего он смог добиться, не смотря ни на что. Но больше всего я горжусь тем, что при своей славе он остался очень внимательным и заботливым, - с нежностью в голосе говорит Светлана Александровна. – Он даже когда только начал зарабатывать свои личные денежки, свои копеечки, всегда дарил подарки. Но, а сейчас на все праздники и мне, и моим дочерям он приносит огромные букеты цветов. Это не может ни трогать. С самого детства я на него налюбоваться не могла, всегда думала: хороший парнишка растет.

Светлана Прыткова счатлива, что ее сын, не смотря на популярность, остался хорошим человеком.Фото: из аккаунта Данила Прыткова в Vk.com

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО СЫНА

О Даниле многие знакомые и коллеги говорят, что он, несмотря на свою популярность, остался открытым и простым человеком. Светлана Александровна убеждена, что сын родился мягким и целеустремленным парнем, а она лишь поддерживала в нем эти качества.

- Конечно, я делилась своим жизненным опытом с сыном, наставляла его, иногда по-матерински ругала. А как без этого то, не все же только по головке гладить, - смеется Светлана Александровна. - Единственное, за что я на него сильно обижалась, это, что он институт бросил, тем более что доучился уже до третьего курса. Но мне тогда сказал: «Это не мое, мама», а я не спорила с ним, если не хочет, так не хочет, это его путь.

Сестра рэпера Инга убеждена, что мама сыграла очень важную роль в жизни и карьере сына.

- Не зря говорят, что родители вносят огромный вклад в развитие ребенка. Мама всегда нам помогала, а порой и подпитывала. Всегда поддерживала, рассказывала, как в жизни стоит поступать.

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