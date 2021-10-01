Школьная учительница Niletto показала редкие фото певца и рассказала, каким он был в юности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рэперу Niletto 1 октября исполняется 30 лет. Данил Прытков, так на самом деле зовут музыканта, прославился после участия в конкурсе «Песни» на ТНТ, когда выпустил свой главный хит – «Любимка». Сейчас певец живет в Москве, готовит сольный концерт и периодически попадает в рейтинги журнала Forbes… А 20 лет назад Данил был простым мальчишкой из Екатеринбурга, который ходил в самую обычную уральскую школу. О том, каким Данил был в детстве «Комсомолке» рассказали учителя школы №7, где Прытков учился с 1 по 11 класс.

К 30 годам певец добился успеха и популярности в музыкальной карьере Фото: Иван МАКЕЕВ

«НЕ ЗНАЛИ, ЧТО УМЕЕТ ПЕТЬ»

О школе №7 музыкант всегда вспоминает с особым трепетом. В 2020 году, когда из-за пандемии выпускники остались без последнего звонка, рэпер записал им трогательное поздравление.

- Школа № 7 – это уникальная школа для меня, потому что она воспитывает сильных людей, это то самое место, в котором ты испытываешь все нужные грани эмоций, - рассказал в поздравлении музыкант. - Я бы никогда не променял свою школу на какую-либо другую. Это лучшее место для меня, в котором ты можешь получить какой-то жизненный опыт, пока учишься.

В школе Данил Прытков всегда был активным и добрым парнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В седьмой школе «КП» встретила завуч, Лариса Валерьевна. Она была классным руководителем Niletto с 7 по 11 классы. В восьмом классе он перешел в специализированный класс с химическим уклоном. По словам Ларисы Валерьевны, любимыми предметами Данила были химия и физкультура.

Пройдя замысловатые коридоры школы, мы зашли в актовый зал, где рэпер с самого детства выступал на сцене. Но, как оказалось, в школе он никогда не пел.

- Мы даже не знали, что Данил умеет петь, потому что в школе он очень хорошо танцевал и активно участвовал во всех наших мероприятиях. Особенно любил танцевальные конкурсы. Всей школой мы ждали, что он будет выступать в программе «Танцы», но, когда мы увидели его на шоу «Песни» на ТНТ, конечно, очень удивились, - рассказывает учительница.

Лариса Валерьевна Голодина была классной руководительницей Niletto с 7 по 11 класс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лариса Валерьевна раскрывает школьный альбом, который она сделала сама, и показывает фотографии своего 11 «Б» класса, на которых еще никому не известный Данил Прытков всегда улыбается.

- Он вообще-то не любил фотографироваться, - признается Лариса Валерьевна. – Да и личными переживаниями никогда не делился. В этом смысле он всегда был скромным и закрытым мальчиком.

Данил Прытков с детства любил заниматься спортом. На выпускном он изображал русского богатыря и тягал гири Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТРУГАЛА ЗА ТАТУ

До переезда в Москву Niletto часто приходил повидаться с любимыми учителями.

- Когда он еще жил в Екатеринбурге, то часто заглядывал в школу, и ко мне домой на дни рождения в гости приходил с цветами и тортиком. А после участия в «Песнях», он приезжал в школу, рассказывал, как проходил конкурс, - вспоминает Лариса Валерьевна. – Недавно планировал приехать к нам в школу со съемочной группой, но в тот день у нас проходили пробные ЕГЭ, а потом он переехал в Москву.

Смотр военной подготовки в 11 классе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пути к славе рэпер резко поменял стиль одежды и набил татуировки. Классная руководительница Niletto признается, что когда впервые увидела новый яркий образ певца, то была очень удивлена, ведь так, как сейчас Данил Прытков не одевался никогда.

- Единственное, за что я его ругала, когда он приезжал, будучи уже популярным, что он татуировки сделал, - улыбается Лариса Валерьевна. – Я ему сказала, что не надо портить свою кожу, и что он и без татуировок был хорош собой. Он поулыбался, но ничего не ответил. Но я, конечно, понимаю, что это его имидж, его образ.

В 10 классе Данил танцевал на праздничных балах. Костюмы ученики брали в музкомедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЖДУ ПЕСНЮ О ШКОЛЕ!»

За творчеством Niletto, который на данный момент выпустил уже более 60 треков, следят не только ученики седьмой школы, но и сама Лариса Валерьевна. Она признается, что всегда слушает новые песни, но не все слова в них понимает.

- Больше всего мне все-таки нравится «Любимка». Она такая подвижная, легкая, это песня для отдыха, для души. Хотя, честно говоря, я не все слова поняла сразу, смотрела в караоке специально, чтобы прочитать текст. А недавно написала ему: «Когда песня про школу выйдет? Про маму уже вышла песня, теперь про школу надо», - смеется Лариса Валерьевна.

На выпускном вместе с завучами Данил выступал с русским народным танцем с элементами модного тогда тектоника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завуч седьмой школы признается, что очень гордится своим учеником и с нетерпением ждет его в гости.

- Я очень рада за него, что он многого достиг. Самое важное, что он не побоялся рискнуть. После школы он поступил в Лесотехнический университет, но не побоялся пойти в совершенно другую сторону. И у него получилось, - с гордостью рассказывает учительница. - Я желаю ему удачи и трудолюбия и чтобы рядом были хорошие люди и такие друзья, которые никогда не подведут.

«ДАНИЛКА ВСЕГДА БЫЛ ДОБРЯКОМ И ВЕСЕЛЫМ ПАРНЕМ»

Также «Комсомолка» заглянула в гости к одной из первых классных руководительниц Данила, которая все еще работает в седьмой школе. Татьяна Владимировна как раз вела урок математики для второго класса. В этой школе она работает учителем начальных классов уже 45 лет. Данил учился у нее в третьем и четвертом классе.

Татьяна Валадимировна признается, что тоже фанатеет от творчества своего ученика Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Данилка, как был добряком, так им и остался. В школе был спокойным и тихим, но очень улыбчивым парнем. Даже в детстве был целеустремленным, всегда переживал за свои отметки, когда что-то не получалось, старался исправиться, - рассказывает Татьяна Владимировна. - Теперь он прославился, у него много фанатов, в том числе и я. Когда по телевизору вижу его выступления, говорю: «это мой Данилка поет».

Когда рэпер еще жил в Екатеринбурге, он часто приходил в Татьяне Владимировне в гости.

- Каждый раз, когда приходил в школу, всегда как-то умудрялся меня находить, в какой бы точке школы я ни была, - радостно рассказывает учительница. – Я от всей души желаю ему счастья и больших творческих успехов!

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