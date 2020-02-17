Известный екатеринбургский рэпер Niletto рассказал, кому посвятил главный хит

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:21:59+03:00

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Известный екатеринбургский рэпер Niletto дал интервью Ирине Шихман на шоу «А поговорить?». Данил Прытков рассказал, кому посвятил хит «Любимка». Оказалось, что слова «Между нами война» в популярной песне посвящены девушке рэпера, с которой он встречается уже восемь лет. Также Данил поделился, что искал вторую половинку в течение трех лет. У рэпера к спутнице жизни были особенные требования.

- Искал неиспорченную девушку. Мне нужна была такая, какая бы не тусила с пацанами все свое детство, а занималась своим любимым делом, училась, имела адекватное воспитание, - рассказал в интервью Данил.

Также в интервью музыкант рассказал, как складывалась его жизнь до популярности. Данилу Прыткову приходилось жить на пять тысяч рублей в месяц и питаться домашней едой. В то время он привык покупать одежду в «Сэконд хендах» и одевается там до сих пор.

Напомним, трек «Любимка» раскритиковала певица Лолита. Она отметила, что эта композиция для нее – современный вариант всех песен «Ласкового мая».

ИСТОЧНИК KP.RU