Известный екатеринбургский рэпер Niletto рассказал, кому посвятил главный хит
Известный екатеринбургский рэпер Niletto дал интервью Ирине Шихман на шоу «А поговорить?». Данил Прытков рассказал, кому посвятил хит «Любимка». Оказалось, что слова «Между нами война» в популярной песне посвящены девушке рэпера, с которой он встречается уже восемь лет. Также Данил поделился, что искал вторую половинку в течение трех лет. У рэпера к спутнице жизни были особенные требования.
- Искал неиспорченную девушку. Мне нужна была такая, какая бы не тусила с пацанами все свое детство, а занималась своим любимым делом, училась, имела адекватное воспитание, - рассказал в интервью Данил.
Также в интервью музыкант рассказал, как складывалась его жизнь до популярности. Данилу Прыткову приходилось жить на пять тысяч рублей в месяц и питаться домашней едой. В то время он привык покупать одежду в «Сэконд хендах» и одевается там до сих пор.
Напомним, трек «Любимка» раскритиковала певица Лолита. Она отметила, что эта композиция для нее – современный вариант всех песен «Ласкового мая».
ИСТОЧНИК KP.RU