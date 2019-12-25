«Попсятина»: Лолита раскритиковала главный хит рэпера из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-25T11:49:14+03:00

Она отметила, что «Любимка» для нее – современный вариант всех песен «Ласкового мая»

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Эстрадная певица Лолита раскритиковала самый популярный хит екатеринбургского рэпера Niletto «Любимка». Она вместе с другим рэпером, Thrill Pill, пришла на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

- Для меня это как современный вариант «Ласкового мая», - заявила Лолита. А ее собеседник решил выразиться более эксцентрично – он начал материться.

Фото: скриншот с видео

Чтобы хоть как-то «переключить» рэпера на другую тему, ведущий шоу, Максим Галкин, заметил, что в тексте Niletto есть отсылка к Nautilus Pompilius: «Пьяный врач мне сказал» [строчка из песни «Я хочу быть с тобой» - Прим.ред.]. Но Лолита выразила сомнения в том, что молодой музыкант знает классика. В итоге, гости шоу сошлись на том, что популярная песня Niletto, взорвавшая все музыкальные чарты, всего лишь «попсятина».

Раньше мы уже рассказывали про Niletto – он приобрел известность благодаря своему участию в шоу «Песни на ТНТ», после чего стал одним из самых прослушиваемых артистов среди екатеринбуржцев. А не так давно выступил на шоу «Вечерний Ургант», где спел «Любимку» и разлил воду по ступенькам съемочной студии.

ИСТОЧНИК KP.RU