2019-12-18T06:12:02+03:00
Общество

Уральский певец зажег на шоу у Урганта и залил студию водой

Рэпер Niletto спел про «Любимку»
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Накануне вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант», на котором, в качестве музыкального гостя, выступил уральский певец Niletto. Рэпер исполнил один из своих главных хитов, который взорвал все музыкальные чарты, «Любимка».

- В следующем году он поедет в огромный всероссийский тур, а сегодня представит песню у нас, здесь, - отметил перед выступлением сам Ургант.

Фото: сообщество "Вечерний Ургант"

Фото: сообщество "Вечерний Ургант"

Версия песни, которую исполнил Niletto, оказалась более лиричной. Он решил начать выступление не на сцене, а посреди зрительского зала, и на строчке «Между нами вода» вылил на ступеньки воду из пластикового стаканчика.

Уралец зажег на шоу у Урганта.Видео: официальная страница шоу

Напомним, что Niletto в прошлом году зажег на шоу «Песни на ТНТ», после чего его карьера стремительно взлетела. А не так давно он выступил в качестве музыкального гостя у блогера Амирана Сардарова на его YouTube-канале «Дневник хача». Там он спел «Голос», а клип оказался очень мрачным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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