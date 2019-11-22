2019-11-22T11:01:27+03:00
Общество

Певец из Екатеринбурга выступил на шоу YouTube-канала «Дневник хача»

Его клип вышел очень мрачным и грустным
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

Екатеринбургский певец Niletto выступил с песней «Голос» во время шоу известного блогера Амирана Сардарова на его YouTube-канале «Дневник хача», рассказала ngzt.ru.

Сам клип вышел очень мрачным и грустным – как текст, так и картинка. Однако, по словам блогера, такое визуальное сопровождение выбрано не случайно – накануне погиб один человек из команды певца, который участвовал во время подготовки роликов Сардарова.

- Пока монтировали выпуск, умер Олег Сайденцаль, работавший у нас в службе безопасности, - рассказал блогер. – Еще он снимался в шоу на YouTube «Каменные лица». В нашей памяти он останется как профессиональный спортсмен, добрый мужик и хороший отец.

Ранее мы рассказывали, что певец из Екатеринбурга Niletto стал известен после выступления на шоу «Песни» на ТНТ. Он даже подарил своей 80-летней фанатке телевизор, приехав прямо к ней домой.

Екатеринбуржец выступил с песней на шоу "Дневник хача".Видео: официальный аккаунт Niletto

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водители, выдыхайте: пройти медкомиссию по старой цене уральцы смогут до середины лета
Екатеринбуржцы стали чаще ходить к психологам
Появилось видео перестрелки в Кольцово, в ходе которой у курьера украли 30 миллионов рублей
Пройти тест и сфоткать опухоль: ученые из Екатеринбурга разработали мобильное приложение, которое выявляет рак
В полиции рассказали, кому принадлежали 30 миллионов, которые стали добычей грабителей в Кольцово
В Екатеринбурге за 140 миллионов продают склады на ЖБИ
В Екатеринбурге с балкона многоэтажки на Уктусе выпал мужчина
Ломбард в центре Екатеринбурга оштрафовали на 250 тысяч за игнорирование указов банка
«Сделал кусь прежним хозяевам»: своенравная собака с бровями ищет новый дом в Екатеринбурге
Лед и пламя: уральцев зовут на открытие горнолыжного сезона на горе Белой
Мошеннице из Екатеринбурга, которая обдурачила кредитные конторы на два миллиона, дали пять лет тюрьмы
В Екатеринбурге застройщика оштрафовали на 320 тысяч за сломанные деревья
Уральские «лисицы» трижды лишили «Надежду» победы