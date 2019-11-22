Певец из Екатеринбурга выступил на шоу YouTube-канала «Дневник хача»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-22T11:01:27+03:00

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Екатеринбургский певец Niletto выступил с песней «Голос» во время шоу известного блогера Амирана Сардарова на его YouTube-канале «Дневник хача», рассказала ngzt.ru.

Сам клип вышел очень мрачным и грустным – как текст, так и картинка. Однако, по словам блогера, такое визуальное сопровождение выбрано не случайно – накануне погиб один человек из команды певца, который участвовал во время подготовки роликов Сардарова.

- Пока монтировали выпуск, умер Олег Сайденцаль, работавший у нас в службе безопасности, - рассказал блогер. – Еще он снимался в шоу на YouTube «Каменные лица». В нашей памяти он останется как профессиональный спортсмен, добрый мужик и хороший отец.

Ранее мы рассказывали, что певец из Екатеринбурга Niletto стал известен после выступления на шоу «Песни» на ТНТ. Он даже подарил своей 80-летней фанатке телевизор, приехав прямо к ней домой.

Екатеринбуржец выступил с песней на шоу "Дневник хача".Видео: официальный аккаунт Niletto

ИСТОЧНИК KP.RU