2019-03-01T21:58:43+03:00
Телевизор

Подопечный Тимати и Басты подарил 80-летней фанатке хип-хопа из Екатеринбурга телевизор

Пенсионерка три дня подряд ходила на концерты уральского рэпера Niletto
Дина КУЧИНА
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Фото: телеканал ТНТФото: телеканал ТНТ
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Пенсионерке из Екатеринбурга Майе Черданцевой 80 лет. Всю жизнь женщина посвятила собаководству. В ее квартире до сих пор живут королевский пудель Батон, тойтерьер Катя, чихуа-хуа Стрелка. Не смотря на возраст Майя Михайловна полна сил, любит гулять и обожает музыку. Фаворитами ее музыкального олимпа всегда были Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев. Но на днях Майя Михайловна узнала уральского хип-хоп артиста Niletto. Пенсионерка увидела его в торговом центре, где телеканал ТНТ проводил концерт в поддержку нового сезона шоу «ПЕСНИ».

На протяжении всех трех дней, Майя Михайловна приезжала на концерт «в кубе». В случайном разговоре выяснилось, что у пенсионерки нет дома телевизора.

- Влюбилась в тебя, Даня, что поделать! Раньше для меня Киркоров и Леонтьев только были, а ты теперь на третьем месте! – говорит Майя Михайловна.

Чтобы увидеть, как уральский артист покоряет проект, телеканал ТНТ решил порадовать пенсионерку. Даня Niletto и команда канала подарили ей телевизор. Кстати, именно в эту субботу за Nilettо можно будет болеть вместе с Майей Михайловной в 20.00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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