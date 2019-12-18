Уральский певец вошел в топ-10 самых прослушиваемых у россиян музыкантов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-18T11:42:56+03:00

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Певец из Екатеринбурга Данил Прытков, который также известен как NILETTO, оказался в топ-10 среди самых прослушиваемых у россиян музыкантов за 2019 год. А его песня «Любимка», написанная в этом году, взорвала все чарты.

Рейтинг составили аналитики «Яндекса», проанализировав музыкальные запросы и предпочтения среди жителей страны с 1 января по 29 ноября.

- В списки тем года попало все, что вызывало мощные всплески интереса – вне зависимости от содержания, - добавляют в пресс-службе.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что NILETTO выступил накануне в качестве музыкального гостя на шоу «Вечерний Ургант» - артист исполнил свой самый известный хит. Популярность Данила Прыткова началась в 2018 году, после его выступления на шоу «Песни на ТНТ», он выступает в жанрах рэп и хип-хоп.

Также в «Яндексе» составили топ-5 самых громких тем, которые взбудоражили жителей Свердловской области за прошедший год. В нем - резонансное убийство молодой мамы, прощальный визит Шнура в Екатеринбург, «скверные» протесты и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU