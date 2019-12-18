Топ Яндекса: что жители Свердловской области читали в 2019 году

Яндекс составил топ-5 самым читаемых тем, которые интересовали жителей Свердловской области с января по декабрь 2019 года. Издание «Комсомольская правда-Екатеринбург» подробно писало о каждой из этих тем.

Смертельное ДТП с Владимиром Васильевым

На пятом месте оказалась история со смертельным ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московская, которое произошло рано утром, 4 августа. В 5:35 утра 23-летний парень Владимир Васильев, двигаясь по Малышева со стороны центра Екатеринбурга, не остановился на красный сигнал светофора и на полной скорости влетел в такси. В аварии погибли пассажир и водитель такси.

Сейчас Васильев находится под арестом. Попутно разбирается ситуация, связанная со сдачей анализов арестантом. Ранее стало известно, что за него их сдал отец Андрей Васильев.

Расследование ДТП с Владимиром Васильевым продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Концерт группировки «Ленинград»

Большое внимание жителей Екатеринбурга привлекло выступление группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым в рамках последнего стадионного тура коллектива. Выступление состоялось 6 июля на стадионе «Екатеринбург Арена», концерт посетили больше 30 тысяч поклонников коллектива.

На стадионе в тот вечер яблоку негде было упасть.

На стадионе в день концерта собралось больше 30 тысяч меломановФото: Юлия СТАЛИНА

«Скверные» протесты

На третьем месте расположился сюжет с протестами в сквере, связанными с возможным строительством у Драмтеатра Храма Святой Екатерины. Жители Екатеринбурга активно читали все новости, связанные с протестами, а также о подготовке общегородского опроса и выбора итоговой площадки для возведения собора. Жители Екатеринбурга выбрали площадку на месте Приборостроительного завода на набережной Городского пруда.

"Скверные" протесты прошли во второй половине маяФото: Алексей БУЛАТОВ

Карантин в школах

В январе Екатеринбург накрыла волна ОРВИ, из-за чего школы города стали закрывать на карантин. За одну неделю медики зарегистрировали больше 50 тысяч заболевших в Свердловской области. Почти половина обращений – 21 тысяч зафиксирована в Екатеринбурге. Привычный порог заболеваемости был превышен почти в два раза.

Эпидемия ОРВИ охваритал Екатеринбург в январеФото: Алексей БУЛАТОВ

Убийство Ксении Каторгиной

Самой громкой темой этого года на Урале стало жестокое и циничное убийство 27-летней мамы Ксении Каторгиной. Молодая женщина пропала в Екатеринбурге 10 октября, после чего волонтеры и полиция отправились на ее поиски. Сначала удалось задержать троих подозреваемых, а после сыщики обнаружили тело Ксении.

Ксению Каторгину убили 10 октября. Фото: соцсети

Сейчас ведется следствие, «криминальное трио» находится в СИЗО под арестом. Поводом для убийства стала иномарка Каторгиной, которую убийцы продали перекупщику в Челябинске.