«Я кричал Вове, чтобы он тормозил, но он продолжал гнать»: друг виновника смертельной аварии на Малышева отрицает угон автомобиля

Воскресенье. На часах 5:35 утра. На центральных улицах Екатеринбурга машин не так много. Как вдруг внимание прохожих приковывает к себе иномарка Kia Rio. Машина летит по улице Малышева со стороны Шейнкмана и, не смотря на красный сигнал светофора, вылетает на пересечение с улицей Московской. Удар. Иномарка врезается в паркетник SsangYong, следом ее отбрасывает в автомобиль ВАЗ 21010 с символикой такси.

- Удар был настолько мощным, что такси отбросило на автомашину Toyota Avensis, а ту на Volkswagen Polo, - говорят в ГИБДД Екатеринбурга.

Такси буквально сминает, как консервную банку. В этот момент в машине находятся водитель 25-летний Александр и 23-летний пассажир Виталий Никифоров. О том, что их можно спасти речи даже не идет. А вот виновники аварии целы.

Авария на Малыше произошла утром 4 августа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

ЛЕТЕЛ ПОД 200 КМ/ЧАС

Иномарку Kia тоже изрядно помяло. Но водитель автомобиля и его пассажир в сознании.

- Помогите выбраться, нас зажало, мы живы, - стонет парень, вытирая со лба кровь.

- Вы летели по Малышева, у вас скорость была под 200 километров в час! Ты на два красных пролетел. Ты человека убил! – говорит мужчина, который снимает страшную аварию на видео. – Ты понимаешь, что ты человека убил? Да ты на свои зрачки посмотри!

- Тормоза… У нас все нормально, - мямлит в ответ водитель, которого подушка безопасности буквально вдавила в сиденье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

К этому моменту к месту ДТП уже подъезжают МЧС, «cкорая» и полиция. Лихачом оказался уличный художник. 23-летний Владимир Васильев работал в творческом объединении «Я ТАК VISION».

- Мы все в шоке. На самом деле, я могу охарактеризовать его как общительного, позитивного человека, - делится его знакомый Евгений. – Мы рисовали вместе, и я никогда не видел его в каком-то неадекватном состоянии. Я никогда не слышал, чтобы он принимал наркотики. Все его знакомые в полнейшем недоумении, как такое могло произойти.

Вместе с Владимиром на пассажирском сидел его друг Глеб Березкин. Ему тоже 23 года, в прошлом году парень окончил УрФУ. С места аварии их увезли в городскую больницу № 24 с сотрясением головного мозга.

Отметим, сейчас они оба находятся в больнице с травмами. Вместе с ними в госпиталь попал еще один пострадавший в этой аварии. Пока полиция не комментирует состояние лихача и его друга.

О КАКОМ УГОНЕ РЕЧЬ?

Страшную аварию тут же начали обсуждать в соцсетях:

- Парни в эту ночь отдыхали вместе с владельцем угнанной KIA. На посиделках якобы были алкоголь и наркотики. Затем владелец машины ушел, а ребята угнали KIA, — пишет группа «Типичный Екатеринбург» со ссылкой на подписчицу.

Чтобы узнать версию событий самих ребят мы отправились в больницу № 24, где они проходят лечение.

На входе в корпус толпа молодежи, всем не больше 20-25 лет. Все они пришли проведать Васильева и Березкина. В регистратуре сразу же направили в палату – водитель лежит в нейрохирургическом отделении, пассажир – в травматологическом.

Фото: соцсети

Глеб Березкин лежал на кушетке совершенно с пустым взглядом.

- Я не понимаю, о каком угоне может идти речь?! – начинал оправдываться парень. – Мы все общаемся в одной компании. У нас все общее, так заведено. То, что машина была угнана – ложь. Я боюсь отвечать на звонки, мне поступают угрозы.

- Ты пытался как-то остановить своего друга, когда он ехал на высокой скорости? – спрашиваю я.

- А вы как думаете?! Я кричал Вове, чтобы он тормозил, но он продолжал гнать. Мы сами могли погибнуть! У меня сотрясение мозга, сломано ребро и пробито легкое.

После этих слов парень перестал отвечать на вопросы и попросил вызвать к нему врача. А вот к Васильеву попасть так и не удалось. Толпа его друзей буквально загородила вход в палату. Мол, оставьте в покое, он не виновен.

Впрочем, совсем скоро Владимира начнут навещать куда более серьезные люди – следователи. Уже после нашего визита в больницу стало известно о возбуждении уголовного дела.

НАДЕЮСЬ ВИНОВНИКА ПОСАДЯТ

Сколько лет грозит Владимиру Васильеву пока сказать сложно. Все будет зависеть от результатов экспертизы. Если будет установлено, что в момент аварии он был пьян или находился под действием нелегальных препаратов, то речь может идти о восьми и даже пятнадцати годах в колонии общего режима. Если экспертиза покажет, что водитель был трезвым, то максимально его могут отправить за решетку на семь лет.

- В отношении водителя KIA, гражданина Васильева, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорит руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Сейчас максимального наказания для Васильева требуют родственники погибших. У водителя такси Александра остались двое маленьких детей (мужчина был в разводе – Прим. Ред.), у его пассажира Виталия Никифорова – жена и пятилетняя дочка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/724159" frameborder="0"></iframe> Пострадавший в ДТП на Малышева - Московская рассказал как все происходило.Олег Галимов

- Я стоял на перекрестке, как вдруг почувствовал сильный удар в затылок. Вышел из салона и осмотрел искореженную машину. После этого подошел к автомобилю KIA. Я увидел, как водитель лежит под рулем, а пассажир находится в странном состоянии. Он просил помочь ему выбраться и дать закурить, - вспоминает пострадавший Андрей. – Жена уже сообщила мне, что водитель и пассажир такси скончались. Надеюсь, виновник не избежит наказания, и его посадят.Наказать Васильева требует и пострадавший в той же аварии водитель Toyota Андрей Иванов (фамилия изменена – прим.ред.). Его также доставили в больницу, но в целях безопасности поместили в соседнюю от Васильева палату.