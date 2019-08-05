Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии

Виновник страшной аварии на Малышева, которая унесла жизни водителя и пассажира такси, 23-летний уличный художник Владимир Васильев находится в больнице с сотрясением головного мозга. Такие же травмы у его друга Глеба Березкина и у 32-летнего водителя Toyota. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе горздрава.

Иномарка буквально смяла стоящее на перекрестке такси. Пассажир и водитель «убера» скончались до приезда скорой. У мужчин остались маленькие дети. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- Все трое находятся в ГКБ № 24. Двое в нейрохирургическом отделении, один – в травматологическом, - рассказали в горздраве.

Уже после столкновения знакомые Васильева рассказали, что он угнал KIA Rio у своего друга, с которым был на вечеринке в ночь с субботы на воскресенье. На высокой скорости парень промчался по Малышева и врезался в такси на перекрестке с Московской.

Одним из погибших в ДТП оказался 28-летний екатеринбуржец Виталий Никифоров, который возвращался к жене и 5-летней дочке из Москвы. Он был пассажиром такси.

Виталий ехал к семье возвращаясь с концерта. Фото: соцсети

ЧТО ГРОЗИТ ВИНОВНИКУ АВАРИИ?

В ближайшее время в свердловском главке полиции решится вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Васильева по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Васильев работает уличным художником, а его друг Глеб Березкин лишь год назад окончил вуз. Фото: соцсети

- К расследованию инцидента подключились следователи специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области. Сейчас от медиков ожидается официальное заключение о состоянии водителя, спровоцировавшего ДТП, - пояснил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

Напомним, что по словам очевидцев аварии, Васильев и Березкин были в состоянии опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)